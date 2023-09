Lidl verkauft nächste Woche ein Produkt, das jeder mit einer Gasheizung besitzen sollte

In vielen Haushalten ist eine klassische Gasheizung verbaut. Im Normalfall sind Gasheizungen sehr sicher und sorgen viele Jahre für ein warmes Zuhause. Wenn etwas mit der Gasheizung nicht stimmt, merkt ihr es oft gar nicht. Für den Fall bietet Lidl bald einen Kohlenmonoxidmelder günstiger an.

Lidl verkauft Kohlenmonoxidmelder für 14,99 Euro

Gasheizungen haben sich bewährt und sind in vielen Häusern und Wohnungen verbaut. Sie arbeiten im Idealfall im Hintergrund und sorgen für ein wohlig-warmes Zuhause. Gas ist aber nicht ungefährlich und so müssen die Heizungen regelmäßig gewartet und überprüft werden. Wollt ihr euch darauf nicht allein verlassen, dann solltet ihr euch einen Kohlenmonoxidmelder kaufen. Diesen gibt es bei Lidl in den Filialen ab dem 2. Oktober 2023 für nur 14,99 Euro (bei Lidl anschauen).

Lidl verkauft einen Kohlenmonoxidmelder von Gloria für kleines Geld. (Bildquelle: Gloria)

Der Preis von Lidl ist wirklich sehr gut. Alternativen bei Amazon kosten über 20 Euro (bei Amazon anschauen). Der aktuelle Bestseller ist mit knapp über 30 Euro sogar noch etwas teurer (bei Amazon anschauen). Besitzen sollte so ein Gerät wirklich jeder, der eine Gasheizung hat. Wenn es wirklich mal zu einer Undichtigkeit kommt, dann werdet ihr gewarnt und könnt euch retten. Es muss nicht unbedingt nur in eurer Wohnung etwas passieren. Auch bei Nachbarn kann etwas schief gehen und der Sensor warnt euch dann.

Kohlenmonoxid ist sehr gefährlich

Kohlenmonoxid ist deswegen so eine Gefahr, weil ihr es nicht sehen, riechen oder schmecken könnt. Geht was bei der Verbrennung des Gases in der Therme schief und Abgase werden in die Zimmer geleitet, merkt ihr es gar nicht. Entsprechend wichtig ist so ein Kohlenmonoxidmelder. Aber nicht nur im Haus oder der Wohnung ist so ein Gerät praktisch. Auch beim Camping ist dieser Pflicht, damit euch nichts passiert. Und dafür sind 15 Euro kein Geld. Entsprechend solltet ihr euch so ein Gerät kaufen.

