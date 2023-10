Lidl verkauft nächste Woche praktisches Zubehör, das jeder mit einer Heizung gebrauchen kann

Der Winter steht vor der Tür und damit wieder die teure Heizperiode. Umso wichtiger ist es jetzt, die eigene Heizung für diese Zeit zu optimieren, um keine unnötig hohen Kosten zu verursachen. Das geht mit einigen wenigen Tricks und Gadgets, die Lidl ab dem 19. Oktober 2023 für kleines Geld verkauft. Eins davon habe ich schon seit vergangenem Jahr im Einsatz.

Lidl verkauft Heizungs-Zubehör für 4,99 Euro

Auch wenn die Temperaturen in Deutschland noch deutlich zweistellig sind, wird der Winter früher oder später einkehren. Deswegen solltet ihr jetzt noch die Zeit nutzen, um euer Heizungssystem zu optimieren. Bei Lidl gibt es ab dem 19. Oktober 2023 mehrere Heizungs-Gadgets, die für jeweils nur 4,99 Euro verkauft werden.

Darunter ist auch die Entlüftungsbox, die ihr oben im Titelbild seht. Diese setzt ihr einfach auf das Ende der Heizung und könnt die Luft ablassen, ohne Angst vor austretendem Wasser haben zu müssen. Dieses wird nämlich in einem Behälter aufgefangen. Bei Amazon kostet so etwas fast 8 Euro (bei Amazon anschauen).

Bei Lidl bekommt ihr verschiedene Heizungs-Gadgets ab dem 19. Oktober 2023 günstiger. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Wollt ihr doch klassisch mit einem Schlüssel entlüften, dann gibt es die bei Lidl im Viererpack für nur 4,99 Euro. Wenn euch zwei Stück reichen, seid ihr bei Amazon günstiger dran (bei Amazon anschauen). Wollt ihr eure Heizung zerlegen, um nie wieder selbst entlüften zu müssen, könnt ihr für den gleichen Preis einen automatischen Heizkörperentlüfter einbauen. Wichtig: Hierzu muss das Wasser der Heizung abgelassen werden. Ist also nichts für zwischendurch. Bei Amazon müsst ihr für zwei Stück fast 22 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen).

Damit die komplette Wärme, die erzeugt wurde, nicht in die Wand geht, bekommt ihr ebenfalls für 4,99 Euro Reflexionsfolie. Diese ist fünf Meter lang und selbstklebend. Damit könnt ihr die Wärme hinter dem Heizkörper in den Raum reflektieren. Die hab ich selbst im Einsatz und zumindest das Gefühl, dass die Wärmeentwicklung etwas besser funktioniert. Kostet bei Amazon auch deutlich mehr (bei Amazon anschauen).

Lidl rüstet auch die Dusche auf

Bei Lidl bekommt ihr ab dem 19. Oktober einen digitalen Wasserzähler, der aber noch mehr drauf hat. (Bildquelle: Lidl/Livarno)

Wenn ihr euren Wasserverbrauch und die Wassertemperatur beim Duschen im Auge behalten wollt, dann verkauft Lidl am gleichen Tag auch ein cooles Gadget für 9,99 Euro. Mit all diesen Geräten könnt ihr euren Gasverbrauch senken, weil ihr die verwendete Energie so effizient wie möglich ausnutzt. Wollt ihr nicht warten, könnt ihr online für 12,99 Euro zuschlagen (bei Lidl anschauen).

