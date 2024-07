Lidl verkauft praktischen Multifunktionsdrucker von HP zum Tiefstpreis

Seid ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Drucker für euer Home-Office? Dann könnte das aktuelle Angebot von Lidl für ein HP-Modell genau das Richtige für euch sein. Der Drucker überzeugt durch seine zuverlässige Leistung und bietet viele praktische Funktionen für den täglichen Gebrauch. Wir zeigen euch, warum sich dieses Angebot lohnt und was der All-in-One-Drucker zu bieten hat.

Lidl: HP-Multifunktionsdrucker unschlagbar günstig

Ihr bekommt den praktischen HP Envy 6030e gerade für schmale 59,99 Euro bei Lidl (Angebot bei Lidl ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Das Gerät war laut Preisverlauf noch nie günstiger zu haben und bei anderen Händlern zahlt ihr aktuell mindestens 85 Euro inklusive Versand.

HP Envy 6030e All-in-One-Drucker Statt 94,90 Euro UVP: 3in1 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 14:23 Uhr

Was bietet euch der HP Envy 6030e?

Der HP Envy 6030e ist ein Multifunktionsgerät, das drucken, scannen, kopieren und faxen kann. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 10 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und bis zu 7 Seiten pro Minute in Farbe. Besonders hervorzuheben ist die einfache Konnektivität des HP ENVY 6030e. Dank der integrierten Wi-Fi-Funktion könnt ihr den Drucker problemlos in euer Netzwerk einbinden und von verschiedenen Geräten wie Laptop, Smartphone oder Tablet aus nutzen. Die Einrichtung erfolgt unkompliziert über die HP Smart App, die zudem praktische Features wie mobiles Drucken und Scannen bietet. Auch die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant wird ebenfalls unterstützt, was die Nutzung noch komfortabler macht.

Ein weiteres Plus ist die HP „Instant Ink“-Funktion. Mit diesem Service müsst ihr euch keine Sorgen mehr um leere Tintenpatronen machen. Der Drucker bestellt automatisch neue Patronen, bevor die alten zur Neige gehen. Ihr könnt zwischen verschiedenen Abonnements wählen, die sich an eure Druckgewohnheiten anpassen. So habt ihr immer ausreichend Tinte zur Verfügung und spart gleichzeitig Geld. Um das mal ausprobieren zu können, sind die ersten drei Monate kostenlos.

Über 70 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben 4,2 von 5 Sternen. Demnach ist das Gerät ein zuverlässiger und vielseitiger Drucker, der sich besonders für den Einsatz im Home-Office eignet. Wer also einen günstigen Multifunktionsdrucker für das Home-Office sucht, sollte sich das aktuelle Angebot von Lidl nicht entgehen lassen. Allerdings solltet ihr bedenken, dass die Druckkosten vergleichsweise hoch sind und das Gerät eher für Wenigdrucker geeignet ist.

HP Envy 6030e All-in-One-Drucker jetzt ab 59,99 € bei Lidl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.07.2024 14:23 Uhr

