Der Discounter Lidl verkauft eigentlich erst ab morgen ein Produkt, das ihr jetzt schon bestellen könnt. Das praktische Gerät gehört in jeden Haushalt und erfüllt dort nicht nur einen sinnvollen Zweck, sondern hilft euch auch dabei, Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen. GIGA hat die Details für euch.

Lidl verkauft Akkuladegerät für 14,54 Euro

Im eigenen Haushalt finden sich viele Gerät, die mit einer Batterie betrieben werden. Immer wieder neue Batterien zu kaufen, die man nach kurzer Zeit wegschmeißt und die Umwelt dadurch belastet, sollte man vermeiden. Genau deswegen gibt es Akkuladegerät und passende Akkus, die man sehr oft aufladen und so nicht nur Geld sparen, sondern auch die Umwelt schützen kann. Genau so ein Ladegerät, das die verschiedensten Akkus schnell und sicher aufladen kann, verkauft Lidl aktuell für nur 14,54 Euro. Dazu sollte man sich auch direkt die passenden Akkus für je 3,87 Euro holen. Zusätzlich fällt noch ein Versand von 4,83 Euro an.

Zum Angebot bei Lidl

Das Akkuladegerät besitzt ein Display und zeigt den Ladezustand der bis zu acht gleichzeitig ladenden Energiespeicher an. Aufgeladen werden können AA-, AAA-, C- und D-Akkus. Es ist eine Minus-Delta-U-Abschaltung integriert, sodass eine Überladung vermeidet. Eine intelligente Ladesteuerung sorgt dafür, dass das Optimum aus den Akkus herausgeholt wird und diese nicht zu schnell verschleißen. Unterstützt werden Ni-MH- und Ni-Cd-Akkus. Ähnliche Modelle, die den gleichen Funktionsumfang besitzen, kosten bei Amazon sehr viel mehr. Da muss man schon mit 30 Euro und mehr rechnen. Entsprechend gut ist der Deal von Lidl – selbst wenn man die Versandkosten hinzurechnet.

Interessante Fakten über Lidl:

Für wen lohnt sich der Kauf des Akkuladegeräts bei Lidl?

Natürlich lohnt sich der Kauf eines solchen Akkuladegeräts bei Lidl nur für Menschen, die auch wirklich viele Batterien und Akkus verwenden. Kabellose Tastaturen, Mäuse, Fernbedienungen, Wetterstationen und Ähnliches benötigen alle Batterien und da sollte man auf Akkus setzen und nicht immer neue Batterien kaufen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei Lidl in jedem Fall.