Bildquelle: Lidl

Lidl verkauft eigentlich erst ab Donnerstag ein praktische Handy-Zubehör, das im Grunde jeder gebrauchen kann. GIGA verrät euch, wie ihr die Powerbank aber schon heute bestellen könnt.

Lidl verkauft Powerbank mit 10.000 mAh für 12,60 Euro

Aldi, Penny und Lidl haben öfter mal Zubehör im Angebot, wo sich der Kauf richtig lohnt. Dieses Mal ist Lidl wieder an der Reihe mit einem interessanten Deal. Der Discounter verkauft nämlich eine Silvercrest-Powerbank mit 10.000 mAh für 12,60 Euro. Der Verkauf soll laut Prospekt eigentlich erst am Donnerstag starten, doch ihr könnt jetzt schon zugreifen. Ihr habt die Wahl zwischen vier Farben, sodass ihr euch das Modell aussuchen könnt, das euch am besten gefällt. Zusätzlich fallen 4,83 Euro Versandkosten an, sodass ihr im Endeffekt bei 17,43 Euro landet.

Zum Angebot bei Lidl

Optisch ist die Silvercrest-Powerbank durchaus ein Hingucker. Man bekommt mit Blau, Rot, Grün und Grau vier Farben, zwischen denen man aktuell noch wählen kann. Einzelne Farben könnten aber schnell ausverkauft sein. Insgesamt können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Es ist sogar ein USB-C-Port vorhanden, der Quick Charge 3.0 unterstützt. Damit können kompatible Handys sehr schnell aufgeladen werden. Praktisch ist auch die digitale Anzeige, die verrät, wie viel Restkapzität der externe Akku noch hat. Der Akkupack bringt etwa 200 Gramm auf die Waage. Er ist mit 9,5 x 6,3 x 2,3 cm auch relativ kompakt und kann überall hin mitgenommen werden.

Für wen lohnt sich der Kauf der Powerbank bei Lidl?

Bei Amazon finden sich natürlich auch günstigere Powerbanks mit 10.000 mAh, die besitzen aber meist keine Anzeige, weniger Anschlüsse oder unterstützen keine Schnellladefunktion. Deswegen ist die Powerbank von Lidl durchaus ein gutes Angebot für alle, die genau auf diese Annehmlichkeiten nicht verzichten wollen. Wer also auf der Suche nach einer günstigen und guten Powerbank ist, kann jetzt schon zuschlagen, bevor der Deal wieder vergriffen ist.