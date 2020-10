Lidl will dieses Produkt eigentlich erst in der nächste Woche verkaufen, doch ihr könnt schon jetzt zuschlagen und so bei euch Zuhause etwas mehr Sicherheit schaffen. Dafür müsst ihr durch dieses Angebot auch nicht viel Geld investieren. GIGA hat die Details für euch.

Lidl verkauft Möbeltresor von Burg Wächter für kleines Geld

Durch die aktuelle Situation horten die Deutschen immer mehr Bargeld, um im schlimmsten Fall trotzdem noch einkaufen gehen zu können. Genau für solche Situationen gibt es kleine Tresore, die zumindest ein wenig mehr Sicherheit im eigenen Heim bieten. Bei Lidl gibt es eigentlich erst ab dem 8. Oktober 2020 den Burg Wächter Möbeltresor „LS3E“ zum Preis von 29,09 Euro im Angebot. Ihr könnt online aber schon jetzt zugreifen und euch das Modell vor allen anderen sichern. Falls er online ausverkauft ist, könnt ihr ab dem 8. Oktober auch im Laden zugreifen.

Zum Angebot bei Lidl

Der kleine Möbeltresor misst 20 x 31 x 20 cm und fasst insgesamt acht Liter. Ihr könnt dort also beispielsweise Bargeld, Schmuck und andere kleine Wertgegenstände verschließen, die sonst bei euch einfach unsicher herumliegen. Solch kleine Möbeltresore kennt man meist aus Hotels. Genau wie in einem Hotel kann der Tresor mit einem Zahlencode verriegelt werden. Ihr habt für den Notfall aber noch zwei Schlüssel, falls ihr den Code vergesst oder die Batterie leer ist. Der Möbeltresor von Burg Wächter besteht aus Stahl und lässt sich an der Rückwand noch zusätzlich befestigen, damit er nicht so einfach mitgenommen werden kann. Das Gewicht liegt bei 4,5 kg.

Wie steht es mit der Sicherheit des Möbeltresors?

Man kann natürlich keine High-End-Sicherheit bei rund 30 Euro verlangen. Der kleine Möbeltresor sollte eher als zusätzliche Sicherheit für Gegenstände und Bargeld betrachtet werden, die man sonst ungeschützt rumliegen lassen würde. Wenn ein Profi am Werk ist, knackt er diesen relativ schnell. Doch allein der Umstand, dass dort ein Tresor ist und dieser eventuell noch an der Wand befestigt ist, sorgt schon dafür, dass dafür ein gewisser Aufwand betrieben werden muss und das auch gewisse Geräusche macht – das mögen Einbrecher gar nicht. Wer schon immer mal einen Möbeltresor haben wollte, kann bei Lidl zuschlagen. Bei Amazon gibt es ähnliche Modelle, die kosten aber deutlich mehr.