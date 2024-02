Lidl verkauft schickes Trekking-E-Bike zum Schnäppchenpreis

Die Beliebtheit von Elektrofahrrädern ist in den letzten Jahren unbestreitbar gestiegen. Ihr Komfort, ihre Multifunktionalität und ihr Beitrag zum Umweltschutz machen sie zur idealen Wahl für alle, die ihre Mobilität verbessern wollen. Lidl hat diesen Trend längst erkannt und bietet jetzt wieder ein hochwertiges Trekking-E-Bike zum Schnäppchenpreis an.

Trekking-E-Bike von Zündapp für 999 € bei Lidl

Das Zündapp-E-Bike Trekking Z810 bei Lidl ist ein tolles Angebot für alle, die einen nachhaltigen und bequemen Weg zur Fortbewegung suchen. Egal, ob ihr lange Ausflüge plant oder nur eine einfache Fahrt zur Arbeit – mit diesem E-Bike könnt ihr eure Fahrten genießen und dabei auch noch etwas für eure Gesundheit sowie die Umwelt tun. Bei Lidl bekommt ihr es kurzzeitig für nur 999 Euro plus 18,90 Euro Versandkosten (Angebot bei Lidl anschauen). Dabei habt ihr die Auswahl zwischen einem Modell für Herren und Damen. Der Gesamtpreis von 1.017,90 Euro ist ein echter Schnapper, denn selbst gebrauchte Modelle sind oft teurer. Bei anderen Händlern kostet das Modell mindestens 1.111 Euro.

Zündapp E-Bike Trekking Z810 700c Statt 2.399 Euro UVP: 28-Zoll-Fahrrad mit 24-Gang-Kettenschaltung, bis zu 125 km Reichweite, Rahmenakku und hydraulischen Scheibenbremsen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 10:30 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Zündapp-E-Bikes?

Das E-Bike von Zündapp ist ein Trekking-Fahrrad, bei dem der Akku fest im Rahmen verbaut ist. Damit ist er optimal gegen Diebstahl oder Verschmutzung geschützt. Das Fahrrad kommt mit einer 24-Gang-Kettenschaltung und 417-Wh-Akku, der je nach Unterstützungsgrad und Gepäck für eine Reichweite von bis zu 125 km gut sein soll. Beim eigenen Treten unterstützt ein Radnabenmotor, welcher am Hinterrad verbaut ist. Dieser sorgt mit 250 Watt Leistung und für ein flinkes Vorankommen von bis zu 25 km/h. Per Schalter kann das Unterstützungslevel angewählt werden. Außerdem wird per LED-Display der Akkuladezustand angezeigt. Das E-Bike ist durch die Rahmenhöhe von 50 bis 52 cm für eine Körpergröße von etwa 165 cm bis 175 cm geeignet.

Insgesamt bekommt ihr damit ein schönes Fahrrad mit ordentlicher Ausstattung. Ihr dürft allerdings nicht die gleiche Qualität wie bei einem E-Bike aus den sonst üblichen Preisklassen von mehreren Tausend Euro erwarten. Trotzdem ist das Fahrrad perfekt für den Alltag und auch längere Touren geeignet und ermöglicht euch mit dem E-Antrieb schnell und umweltfreundlich voranzukommen.

