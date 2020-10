Discounter wie Aldi und Lidl verkaufen immer häufiger sehr nützliche Produkte, die entsprechend der eigenen Philosophie zu sehr günstigen Preisen angeboten werden. Bei Lidl gibt es aktuell sogar einen Testsieger von Stiftung Warentest im Angebot.

Lidl verkauft Thermobecher von Braun zum Bestpreis

Die kalte Jahreszeit bricht an und da gibt es oft nichts besseres als ein warmes Getränk, das man dabei hat, um sich aufzuwärmen. Genau für diesen Fall hat Lidl aktuell den Testsieger-Thermobecher von Braun im Angebot, der bei der Stiftung Warentest den ersten Platz abgeräumt hat. Der Thermobecher wird bei Lidl für nur 12,60 Euro verkauft. Bei der Konkurrenz muss man über 20 Euro bezahlen.

Selbst mit den Versandkosten von aktuell 4,83 Euro, kommt man immer noch etwas günstiger weg. Vielleicht wollte man sowieso etwas bei Lidl bestellen, sodass man den Thermobecher einfach mit reinlegt, solange das Angebot noch da ist. Besonders solche alltäglichen Gegenstände, die dann auch noch bei der Stiftung Warentest den ersten Platz gemacht haben, sind zu solchen Preisen extrem schnell vergriffen.

Was taugt der Thermobecher von Braun wirklich?

Der Thermobecher von Braun sieht bereits auf den ersten Blick sehr schön und hochwertig aus. Er ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Letzterer ist BPA frei und alles kann ohne Probleme in der Spülmaschine gereinigt werden. Insgesamt fasst der Thermobecher 330 ml. Warme Getränke werden mindestens 4 Stunden lang heiß gehalten, kalte Getränke sogar 14 Stunden kalt. Das Besondere an diesem Thermobecher ist der 360-Grad-Verschluss. Man hat eine Ein-Klick-Öffnungsvorrichtung und kann so mit einer Hand und aus jeder Richtung ganz einfach aus ihm trinken.

Bei einem Preis von nur 12,60 Euro bei Lidl muss man fast schon zuschlagen. Die Kunden bei Amazon, die deutlich mehr bezahlt haben, zeigen sich begeistert und vergeben 4,6 von 5 Sternen. Dort werden besonders die Handhabung und die sehr einfache Möglichkeit zur Reinigung hervorgehoben. Das kennt man von anderen Thermobechern auch anders. Er ist zudem dicht, was ebenfalls ein wichtiges Detail ist.