Nicht jeder benötigt einen riesigen Gasgrill. Manchmal hat man auch gar nicht so viel Platz zur Verfügung oder muss nicht unzählige Menschen mit Essen versorgen. Es reicht oft auch ein viel kleineres Modell mit weniger Brennern, wo ihr dann gleichzeitig auch etwas Gas sparen könnt, um die Kosten zu reduzieren. Genau so ein Modell hat Lidl aktuell wieder im Angebot.

Lidl verkauft kleineren Grillmeister-Gasgrill

Bei Lidl gibt es den Grillmeister-Gasgrill mit 4+1 Brennern schon seit langer Zeit und er gilt mittlerweile als echte Legende. Denn immer wenn dieser Gasgrill im Angebot ist, dann ist das Interesse daran extrem groß. Doch nicht jeder benötigt gleich vier Brenner im Innenraum. Wenn euch das bisher zu viel war, dann hat Lidl aktuell den Grillmeister-Gasgrill mit 3+1 Brennern für nur noch 249 Euro im Angebot (bei Lidl anschauen).

GRILLMEISTER Gasgrill, 3plus1 Brenner, 14,4 kW Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 17:33 Uhr

Da der Gasgrill per Spedition geliefert wird, kommen noch Versandkosten hinzu. So landet ihr am Ende bei 294,90 Euro. Immer noch ein ziemlich guter Preis für einen Gasgrill, der sich bewährt hat.

Was Gasgrills so interessant macht:

Was unterscheidet die beiden Grillmeister-Gasgrills?

Auf den ersten Blick nur die Größe und der Preis. Beim kleineren Modell gibt es drei Brenner im Garraum und einen normalen Seitenbrenner, der für Pfannen oder Töpfe gedacht ist, um dort Soßen oder Gemüse zuzubereiten. Das reicht absolut aus, um ordentlich grillen zu können. Beim Grillmeister-Gasgrill mit 4+1 Brennern bekommt ihr schon etwas mehr. Neben einem zusätzlichen Brenner im Garraum, gibt es besonders Außen einen 800-Grad-Grill zusätzlich. Darauf könnt ihr Steaks perfekt karamellisieren.

GRILLMEISTER Gasgrill, 4plus1 Brenner, 19,7 kW Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 15:05 Uhr

Der große Gasgrill von Grillmeister ist also nicht nur etwas größer, sondern hat auch einen echten Mehrwert zu bieten. Hier müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr den Aufpreis sparen oder direkt zum größeren Modell greifen wollt. Der Preisunterschied ist nämlich wirklich sehr gering.

