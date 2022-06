Comfee Klimagerät Smartcool 7000 Wifi

Statt 369 Euro UVP: Klimagerät für Räume mit bis zu 25 m². Mit LED-Display, Zeitschaltuhr, einem Temperaturbereich von 17 C bis 35 C, Energieeffizienzklasse A & Steuerung per App und Sprachassistent.

Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.06.2022 14:05 Uhr