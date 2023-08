Lieferluxus bei MediaMarkt: Diese 11 Deals sind wirklich gut

Bei MediaMarkt findet ihr gerade mehrere Aktionen mit einer Vielzahl an Produkten zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, Preise verglichen und verraten die tatsächlichen Highlights.

Aktuelle Aktionen von MediaMarkt im Preis-Check

Nur bis 27.08.2023 habt ihr Zeit, bei der Aktion „Lieferluxus“ von MediaMarkt und Saturn zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Aber auch zur großen Gaming-Messe in Köln wurde eine eigene Aktion mit den besten Gaming-Deals aufgelegt (bei MediaMarkt ansehen).

Egal ob neuer Fernseher, Waschmaschine oder Gaming-Controller – es winken Schnäppchen in zahlreichen Kategorien. Zudem ist der Versand kostenlos. Beliebte Produkte können vorzeitig ausverkauft sein, bei Interesse solltet ihr also nicht allzu lange zögern.



Außerdem bieten MediaMarkt und Saturn unter den Namen „myMediaMarkt“ und „mySaturn“ Bonusprogramme an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus. Bei einer Neuanmeldung profitiert ihr gerade von 12-fachen Punkten.

MediaMarkt Aktionen: Die 11 besten Deals

Samsung Galaxy A23 5G (64 GB) Statt 299 Euro UVP: Android-Smartphone mit 6,6-Zoll-TFT-Display, 5.000 mAh Akku, Dual SIM, 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 13:37 Uhr

LG OLED48C27LA OLED TV Statt 1.749 Euro UVP: LG OLED UHD SMART-TV mit 48 Zoll / 121 cm, 4K (3.840 x 2.160 Pixel), webOS 22 mit ThinQ, Dolby Vision, HDR10 und 120 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 13:08 Uhr

LG 55NANO766QA NanoCell TV (55 Zoll) Statt 949 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart TV, webOS 6.0 mit LG ThinQ, 60 Hz, Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 13:34 Uhr

Grundig 55 VCE 223 (55 Zoll) Statt 699 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR, Smart-TV-Funktionen, Android 9 und nativer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:02 Uhr

Philips 65PUS8108/12 (65 Zoll) Statt 1.099 Euro UVP: 4K-Fernseher mit 60Hz, P5 Perfect Picture Engine, HDR10+, Smart TV, Dolby Atmos und 20W Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:42 Uhr

Samsung WW91T4048CE/EG Statt 999 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:41 Uhr

Siemens WM14UR5EM2 iQ500 Statt 1.219 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1351 U/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:03 Uhr

SIEMENS SN53HS60AE Statt 1.168 Euro UVP: teilintegrierbarer Geschirrspüler, 598 mm breit, 44 dB (A), Energieeffizienzklasse D. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:53 Uhr

LG GBP62DSNCC1 Serie 6 Statt 999 Euro UVP: Kühlgefrierkombination, Kühlschrank inklusive Gefrierschrank mit No-Frost-System, Innenbeleuchtung und Display. Energieeffizienzklasse C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 13:24 Uhr

Philips EP2231/40 2200 LatteGo Statt 549,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 1.500 Watt, 15 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Espresso, heißem Wasser, Cappuccino & Kaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 12:45 Uhr

MSI Thin GF63 12VE-081 Statt 1.199 Euro UVP: Gaming Notebook mit 15,6 Zoll Display, Intel i5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Nvidia GeForce RTX 4050. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2023 13:34 Uhr

MediaMarkt & Saturn: So spart ihr noch mehr

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp.

