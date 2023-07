Bei kaum einem Manöver kann so viel schiefgehen wie beim Linksabbiegen, sei es an einer Kreuzung in der Stadt oder auf der Landstraße. Selbst erfahrenen Autofahrern kann es passieren, dass sie einen Schritt übersehen. Damit ihr jederzeit sicher im Straßenverkehr unterwegs seid, haben wir euch das Wichtigste hier zusammengefasst.

Mobility Facts

Zu Beginn eine Bitte: Bitte nutzt eure Blinker. Besonders als Linksabbieger ist das besonders wichtig, da ihr die Fahrbahn des Gegenverkehrs kreuzt. Bei Kreuzungen mit mehreren Spuren ist eure Absicht, abzubiegen, nicht für andere Verkehrsteilnehmer offensichtlich. Da kommt es schnell zum Unfall. Es ist also nicht nur gesetzlich vorgegeben, sondern sollte auch in eurem Interesse sein.

Der Gegenverkehr ist die eine Sache, schwächere Verkehrsteilnehmer die andere. Achtet daher immer auf Fußgänger und Fahrradfahrer. Es ist egal, ob sie sich in die gleiche oder die entgegengesetzte Richtung bewegen oder sich nicht mal auf der Straße befinden. Vorfahrtsregeln sind Fußgängern nicht immer bekannt, ganz zu schweigen von etwaigen Seh- oder anderweitigen Behinderungen. Nur weil ihr im Recht seid, erlaubt euch das nicht, andere zu gefährden.

Dabei hilft der Schulterblick. Besonders Motorrad-, Roller- und Radfahrer nutzen die geringe Größe ihres Fahrzeuges, um auch im stehenden Verkehr voranzukommen. Das kann euch ärgern, sollte aber keinesfalls zu rücksichtslosem Verhalten eurerseits führen. Damit würdet ihr die Grundregeln der Straßenverkehrsordnung verletzen, die in §1 zu finden sind:

(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.

(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

Wie der genaue Ablauf aussehen sollte, haben wir euch im Folgenden aufgeschlüsselt:

Überlegt euch frühzeitig, welchen Fahrstreifen ihr wählen müsst. Wie die Kreuzung aufgebaut ist, erkennt ihr an einem weißen Schild, das die Abbiegestreifen erläutert. Bevor ihr blinkt und euch einordnet, solltet ihr euch versichern, dass ihr keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet. Lasst einen zeitlichen Abstand zwischen dem Betätigen des Blinkers und dem Spurwechsel, damit Fahrer hinter euch sich darauf einstellen können. Ansonsten lauft ihr Gefahr, dass Autos oder (wahrscheinlicher) Motorräder bereits links an euch vorbeiziehen. Daher ist ein Schulterblick unverzichtbar, um auch die Verkehrsteilnehmer zu registrieren, die sich im toten Winkel verbergen. Tut ihr das nicht und es kommt zum Unfall, kann euch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden. Lesetipp Richtig abbiegen: Was solltet ihr im Straßenverkehr vermeiden? Falls ihr es zeitlich nicht geschafft habt, euch rechtzeitig einzuordnen, ihr auf der falschen Spur steht oder wenn die Abbiegespur schlicht voll ist, dann solltet ihr unbedingt einen Umweg fahren. Versucht ihr, euch noch irgendwie in die Spur zu mogeln oder einfach auf der Geradeaus-Spur noch nach links abzubiegen, kann das für alle Verkehrsteilnehmer inklusive euch richtig gefährlich werden. Passt eure Geschwindigkeit unbedingt an die Gegebenheiten an. Während außerhalb der Stadt und besonders in ländlichen Gegenden eine verdreckte Fahrbahn dazu führen könnte, dass ihr die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, so können in der Stadt beispielsweise Tramschienen Grund dafür sein. Bei Glätte, nassem Laub sowie starkem Regen ist die Gefahr noch größer. Achtet auf die Vorfahrtsregeln. Entgegenkommender Gegenverkehr darf in den meisten Fällen vor euch fahren. Die einzige Ausnahme tritt dann ein, wenn ein entgegenkommender Wagen ebenfalls links (aus eurer Sicht rechts) abbiegt. Falls ihr euch nicht gegenseitig behindert, könnt ihr gleichzeitig fahren, sofern kein (anderer) Verkehrsteilnehmer behindert wird. Geht das aufgrund der baulichen Bedingungen nicht, solltet ihr euch mit dem Gegenüber verständigen. Erst, wenn einer von euch mit Handzeichen auf seine Vorfahrt verzichtet hat, darf der andere fahren. Freie Fahrt gilt dann für euch, wenn die Ampel gegenüber euch einen grünen Pfeil nach links anzeigt. Dieser bedeutet allerdings nur „Kreuzung räumen“. Damit dürfen Nachzügler, die bisher die Haltelinie nicht überquert haben, nicht links abbiegen. Tastet euch bis in die Mitte der Kreuzung vor. Entgegenkommender Verkehr muss noch ausreichend Platz haben, an euch vorbeizufahren. Haltet notfalls in der Mitte, wenn ihr aufgrund von Gegenverkehr oder beispielsweise einer Straßenbahn nicht abbiegen könnt. Wartet solange, bis sich eine Lücke auftut – checkt dann nochmal, ob auch keine Fußgänger oder Fahrradfahrer die Straße überqueren wollen.

Strafen & Bußgelder bei falschem Abbiegen

Wenn ihr beim Abbiegen nicht den Regeln der StVO Folge leistet, dann kommen teils hohe Strafen auf euch zu. Meistens ist ein Punkt in Flensburg fällig, auch ein Fahrverbot ist möglich. Die genauen Tatbestände zusammen mit den dazu gehörenden Strafen haben wir euch in der Tabelle aufgeschlüsselt.

Ordnungswidrigkeit Geldstrafe Punkte in Flensburg Fahrverbot Nicht ordnungsgemäßes Einordnen beim Abbiegen... 10 € - - ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 30 € - - ... mit Sachbeschädigung 35 € - - Abbiegen, ohne entgegenkommendes Fahrzeug durchzulassen 40 € - - ... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 140 € 1 1 Monat ... mit Sachbeschädigung 170 € 1 1 Monat Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen oder Zurücksetzen von einer Grundstückseinfahrt 80 € 1 - Einfahren in Kreuzung, obwohl Verkehr stockt mit Behinderung anderer 20 € - - Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen, mit Gefährdung 70 € 1 - Beim Abbiegen nicht auf Fußgänger geachtet, mit Gefährdung 140 € 1 1 Monat Beim Abbiegen nicht auf Fußgänger geachtet, mit Sachbeschädigung 170 € 1 1 Monat

