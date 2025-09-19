Login bei Gemini – So meldet ihr euch bei der KI von Google an

Google Gemini ist ein KI-basierter Chatbot. Wie ihr das Tool mit Login nutzt und wie Gemini ohne Anmeldung funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die generative Künstliche Intelligenz wurde von Google im Dezember 2023 vorgestellt. Google Gemini ist in einer kostenlosen Grundversion und in einer kostenpflichtigen Pro Version in mehr als 230 Ländern und in über 40 Sprachen erhältlich. Um Google Gemini zu nutzen, müsst ihr mindestens 13 Jahre alt sein.

Login bei Google Gemini: So nutzt ihr den Dienst mit Anmeldung

Um sich bei dem KI-Dienst anzumelden, ist ein Google-Account erforderlich. Solltet ihr noch keinen Google-Account haben, kann dieser schnell und einfach über die Anmeldeseite für Google-Konten erstellt werden. Wenn dieser vorhanden ist, sind folgende Schritte notwendig, um sich bei Gemini einzuloggen:

Öffnen der Website in einem Browser. Oben rechts auf der Seite den Button "Anmelden" anklicken, Eingabe der E-Mailadresse oder Telefonnummer, die mit dem Google-Konto verknüpft ist. Eingabe des Google-Passworts. Je nach gewählter Sicherheitsstufe für das Google-Konto muss der Login nochmals verifiziert werden. Bei Erstnutzung die Nutzungsbestimmungen anklicken.

Nach der erfolgreichen Anmeldung werdet ihr direkt zu Gemini weitergeleitet und könnt den Dienst nutzen.

Wenn ihr wissen wollt, was die KI Gemini alles kann, schaut euch das nachfolgende Video an:

So funktioniert die Gemini-Nutzung ohne Anmeldung

Lange Zeit war für die Nutzung von Google Gemini ein Google-Konto erforderlich. Seit März 2025 ist die Verwendung des Chatbots auch ohne Anmeldung möglich. Mit dieser Entscheidung folgt Google weiteren Anbietern wie etwa ChatGPT und ermöglicht den Anwendern einen kostenlosen Zugang.

Um Gemini ohne Anmeldung zu nutzen, muss die Webseite im Inkognito-Modus im Browser geöffnet werden. Nur so ist es aktuell möglich, einen Login zu umgehen und die Funktionen ohne Anmeldung zu nutzen.

Welche Vorteile bietet die Anmeldung bei Google Gemini?

In der Variante ohne Anmeldung habt ihr nur Zugriff auf die Basisfunktionen der Version Gemini 2.0 Flash. Folgende Funktionen stehen ohne Login nicht zur Verfügung:

Experimentelle Funktionen wie Deep Research, Flash Thinking und Personalisierung

Keine Speicherung von Chatverläufen

Kein Dateiupload möglich

Kein Zugriff der KI auf die persönlichen, bei Google hinterlegten Daten

Google Gemini ohne Anmeldung kann momentan nur über die Webversion aufgerufen werden. In der Android-App ist nach wie vor eine Anmeldung erforderlich, um die Dienste des Chatbots zu nutzen.

Wird es Google Gemini ohne Anmeldung bald als App-Version geben?

Zurzeit deutet nichts darauf hin, dass die anonyme Variante ohne Login in nächster Zeit als App verfügbar sein wird. Momentan funktioniert Gemini ohne Anmeldung nur im Browser mit Inkognito-Modus.

Grund dafür sind neue EU-Vorgaben zu Altersverifikation und Datenschutz, die eine anonyme Nutzung von Apps ausschließen. Selbst wenn ein Pseudonym gewählt wird, liegt keine vollständige anonyme Nutzung vor. Daher wird der Chatbot ohne Anmeldung erst einmal nur über den Browser, aber nicht als App zur Verfügung stehen.