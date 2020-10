Das Bluetooth-Headset Logitech H800 kostet normalerweise um die 100 Euro. Am Amazon Prime Day bekommt ihr es deutlich billiger. GIGA erklärt euch, wofür der Kopfhörer geeignet ist.

Der aktuelle Prime-Day-Preis für das Headset Logitech H800 liegt bei 54,99 Euro. Der nächstbeste Preis beim Preisvergleich Idealo beträgt 91,26 Euro inklusive Versand. Normalerweise kostet der Kopfhörer bei Amazon knapp 110 Euro. Ihr spart also eine Menge Geld für ein gutes Headset.

Logitech H800 bei Amazon jetzt 54,99 €

Ein echtes Prime-Day-Schnäppchen: Dafür taugt das Headset

Das Headset Logitech H800 ist kein Kopfhörer zum Musikhören. Seine Aufgaben liegen eher in der sauberen Übertragung von Sprache, so wie ihr es beim Gaming braucht, in Video-Konferenzen oder beim abendlichen Fernsehgucken.

Das Headset zeichnet sich durch eine gute Klangqualität aus, was unter anderem an dem verstellbaren Noise-Cancelling Mikrofon liegt.

aus, was unter anderem an dem liegt. Das Pairing via Bluetooth erfolgt entweder über den mitgelieferten USB-Empfänger oder direkt zwischen einem Bluetooth-fähigen Gerät und dem Headset. Das sorgt dafür, dass ihr den Kopfhörer problemlos mit einem PC oder Mac, einem TV-Gerät, eurem Handy oder einem Tablet wie dem iPad verbinden könnt.

erfolgt entweder über den mitgelieferten USB-Empfänger oder direkt zwischen einem Bluetooth-fähigen Gerät und dem Headset. Das sorgt dafür, dass ihr könnt. Die schaumstoffgepolsterten Lautsprecher liegen auf dem Ohr, was dafür sorgt, dass bei langen Gaming-Sessions oder Telefonkonferenzen die Ohren nicht anfangen zu schwitzen. Auch der Kopfbügel ist gepolstert. Das Gewicht beträgt 120 Gramm.

liegen auf dem Ohr, was dafür sorgt, dass bei langen Gaming-Sessions oder Telefonkonferenzen die Ohren nicht anfangen zu schwitzen. Auch der Kopfbügel ist gepolstert. Das Gewicht beträgt 120 Gramm. Das Mikrofon verfügt über eine Rauschunterdrückung , sodass ihr frei von Hintergrundgeräuschen telefonieren oder Sprachaufnahmen machen könnt. Wird es nicht gebraucht, lässt es sich leicht nach oben klappen und ist nicht mehr im Weg.

, sodass ihr frei von Hintergrundgeräuschen telefonieren oder Sprachaufnahmen machen könnt. Wird es nicht gebraucht, lässt es sich leicht nach oben klappen und ist nicht mehr im Weg. An der rechten Hörmuschel findet ihr die Bedienelemente für die Lautstärke, das An- und Abschalten des Mikrofons sowie zum Annehmen von Telefongesprächen. Musiktitel lassen sich ebenfalls weiterschalten.

für die Lautstärke, das An- und Abschalten des Mikrofons sowie zum Annehmen von Telefongesprächen. Musiktitel lassen sich ebenfalls weiterschalten. Das Headset lässt sich zusammengeklappt gut transportieren .

. Die Akkulaufzeit beläuft sich im Dauergebrauch auf gut 6 Stunden.

Für wen ist das Headset Logitech H800 geeignet?

Der Kopfhörer richtet sich vor allem an Gamer und Homeoffice-User sowie in etwas eingeschränkterem Maße auch an TV-Seher. Die Soundqualität der Lautsprecher ist für den Sprachbereich optimiert, was für diese drei Anwendungsgebiete gut ist. Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung soll dafür sorgen, dass ihr gut zu verstehen seid. Zum Musikhören in Spitzenqualität solltet ihr euch lieber einen Noise-Cancelling-Kopfhörer besorgen, der dann aber ein Vielfaches kostet.