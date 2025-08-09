Logo mit Kreis und Pfeil: Das ist die Bedeutung des Volvo-Zeichens

Man sieht sie überall, Logos unterschiedlichster Marken. Auch das Volvo-Logo ist in unserem Alltag präsent. Welche Bedeutung steckt dahinter?

Volvo existiert seit 1927

Das im schwedischen Göteborg ansässige Automobilunternehmen gehört zu den bekanntesten Fabrikanten weltweit. Seit 1927 stellt es Fahrzeuge unterschiedlichster Art her, mittlerweile in sieben Ländern auf drei Kontinenten. Sein Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Ich rolle.“

Volvo setzt seit 1999 besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. 2024 machten elektrifizierte Fahrzeuge, also Elektroautos oder Hybridwagen, 46 Prozent der verkauften Fahrzeuge aus (via Volvo Media). Eines haben die modernen Fahrzeuge und die ersten in Serie produzierten gemein – das berühmte Logo.

Was bedeutet das Logo von Volvo?

Das Logo des schwedischen Autoherstellers ist unverkennbar – ein Kreis samt Pfeil und diagonalem Streifen. Während manche das Symbol als Zeichen der Männlichkeit missinterpretieren, erklärt Volvo auf seiner Website den wahren Hintergrund seines Logos.

Das Firmenlogo wurde vom altrömischen Symbol für den Kriegsgott Mars übernommen, welches in der schwedischen Stahlindustrie eine besondere Rolle spielte. Volvo versteht es als Zeichen für die Robustheit und Qualität seiner Fahrzeuge.

Das Volvo-Symbol wurde immer wieder modernisiert

Das eigentliche Symbol für den Kriegsgott Mars beinhaltet allerdings nicht den Pfeil, wie er im Volvo-Logo zu sehen ist. Volvo ergänzte das Symbol aus einem ganz einfachen und praktischen Grund. Ohne den Pfeil wäre das Symbol rein technisch schwierig am Fahrzeug anzubringen gewesen.

Heute wäre eine Montage ohne Pfeil an den Fahrzeugen möglich, nach fast 100 Jahren ist das Logo allerdings so bekannt, dass eine so große Änderung für Volvo nicht in Frage kommt. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder kleine Anpassungen durchgeführt, das Logo blieb allerdings allgemein immer seiner ursprünglichen Form treu. Wir verraten euch außerdem, was hinter dem Mazda- und dem Tesla-Logo steckt.