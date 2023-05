Die Band Lord of the Lost wird Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai 2023 vertreten. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Gruppe.

Wer ist Lord of the Lost?

Die Band wurde 2007 in Hamburg gegründet und besteht aus Chris Harms (Gesang und Gitarre), Pi Stoffers (Gitarre), Klaas Helmecke (Bass), Gared Dirge (verschiedene Instrumente) und Niklas Kahl (Schlagzeug). „Blood & Glitter“ ist bereits ihr zehntes Studioalbum und schaffte es kurz nach Veröffentlichung Anfang 2023 auf Platz eins der deutschen Charts, obwohl oder gerade weil es im Vorfeld kein großes Thema war. Chris Harms kritisiert in einer Pressemeldung des Labels Napalm Records den heutigen Medienrummel rund um neue Alben, indem Monate vorher schon mehrere Lieder veröffentlicht werden. Denn dadurch geht seiner Meinung nach viel von dem verloren, was das erstmalige Hören eines neuen Werkes ausmacht. Ihr kennt unser ESC-Lied noch nicht? Schaut euch hier das Musikvideo zu „Blood & Glitter“ an:

Was für Musik macht Lord of the Lost?

Beim Vorentscheid für den diesjährigen ESC überzeugte Lord of the Lost und wird für Deutschland mit dem Lied „Blood & Glitter“ aus ihrem gleichnamigen Album in Liverpool antreten. Musikalisch befinden sie sich am ehesten im Genre des Dark Rock, allerdings weisen ihre Lieder Einflüsse aus anderen Richtungen wie Glam, Wave, Pop und Metal auf. Mit fast allen Alben gelangen der Band in der Vergangenheit bereits Platzierungen in den Charts, das 2021 erschienene Album „Judas“ landete sogar schon auf Platz zwei. Ihren Erfolg haben sie also nicht bloß dem kürzlich gewonnenen ESC-Vorentscheid zu verdanken. Wenn euch interessiert, was die anderen Länder zu bieten haben, findet ihr in unserer Übersicht alle Teilnehmer und ihre Lieder. Außerdem haben wir für euch zusammengefasst, wie ihr Tickets für das Event kaufen könnt.

Lord of the Lost: Iron Maiden sind Fans

Metal-Fans wird Lord of the Lost schon längst ein bekannter Name sein, nicht zuletzt, weil die Mitglieder der legendären englischen Heavy-Metal-Legende Iron Maiden eingefleischte Fans sind. So lobte der Bassist der Band, Steve Harris, die deutschen Kollegen in einem Interview, indem er ihr neustes Album als „brillant“ bezeichnete. Iron Maiden erhob Lord of the Lost kurzerhand zu ihrer Vorband, wodurch die Deutschen in 2022 auch im Ausland jede Menge Fans zum Headbangen brachten. Auch in 2023 werden sie wieder mit der international berühmten Metal-Band Iron Maiden die Bühnen unsicher machen.

Geschmack ist bekanntlich vielfältig. In unserem Video stellen wir euch die erfolgreichsten Künstler Deutschlands vor:



Steckbrief zu Lord of the Lost

Die wichtigsten Infos über die Band haben wir euch zur Übersicht noch einmal in einem Steckbrief zusammengefasst.

Herkunft: Hamburg

Gründungsjahr: 2007

Genre: Dark Rock mit Einflüssen von Glam und Metal

Aktuelle Besetzung: Chris Harms, Pi Stoffers, Klaas Kelmecke, Gared Dirge, Niklas Kahl

Ehemalige Mitglieder: Any Wayst, Sebsta Lindström, Sensai, Tobias Mertens, Christian Schellhorn, Borislav Crnogorac

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.