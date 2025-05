„Love, Death and Robots“ Staffel 4: Ab heute alle Folgen auf Netflix

Wenn ihr euch gerne in dystopische, surreale Welten begebt und dabei nicht auf Tiefgang verzichten wollt, seid ihr bestimmt bereits mit „Love Death and Robots“ bekannt. Nun ist die vierte Staffel da.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

4. Staffel „Love Death and Robots“ bestätigt und schon bald auf Netflix

Nach einer Pause von drei Jahren meldet sich Netflix nun mit einer neuen Staffel der skurrilen, düsteren Serie zurück. Am 15. Mai 2025 wurden direkt alle Episoden von „Love Death and Robots“ Staffel 4 auf einmal veröffentlicht. Die Science-Fiction-Anthologieserie kehrt nun mit einer weiteren Staffel mit insgesamt zehn Folgen zurück.

Anzeige

Wie bereits in den früheren Staffeln handelt es sich auch diesmal um zehn unterschiedliche, in sich abgeschlossene Geschichten, die in den jeweiligen Folgen erzählt werden. Die Themen der Geschichten werden sich auch diesmal wieder um künstliche Intelligenz und neue Technologien, menschliche Abgründe und dystopische, düstere Welten drehen.

„Love, Death + Robots“ im Stream Streaming-Start: 15.03.2019

Genre: Animation & Zeichentrick, Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 18 Jahren

Derzeit leider keine Streamingangebote verfügbar.

Was erwartet euch in Staffel 4?

Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass sich auch in dieser Staffel wieder mehrere Animationsstile mischen, die von verschiedenen Studios weltweit entwickelt wurden. Das bedeutet erneut visuell atemberaubende Einzigartigkeit.

Anzeige

Wie auch in den letzten Staffeln wird sich die Serie mit Themen befassen, die unnahbar, realitätsfern und beängstigend wirken, aber es vielleicht auch gar nicht sind. Dabei ist der Bogen zwischen apokalyptischer, zerstörerischer Atmosphäre bis hin zu humorvollen, liebevollen Sequenzen weit gespannt.

Anzeige

Thematisch steht noch vieles in den Sternen, jedoch könnt ihr euch, wie im aktuellen Trailer zu Staffel 4 von „Love Death and Robots“ angedeutet, auf einige extravagante Wesen freuen. Darunter beispielsweise riesengroße Roboterbabys, Marionetten-Rockstars, Dinosaurier-Gladiatoren und messianische Katzen.

Ihr wollt wissen, was euch in „Love Death and Robots“ Staffel 4 erwartet? Unsere Kollegen von kino.de haben für euch den Trailer parat.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.