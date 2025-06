„Love Island VIP“ 2025 – Start, Sendetermine und Teilnehmer

Die Insel der Versuchung hat neue Bewohner: „Love Island VIP“ kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Wieder wollen Realitystars die große Liebe finden.

Wann startet „Love Island VIP“ 2025?

Die zweite Staffel des Datingformats „Love Island VIP“ steht in den Startlöchern. Am 7. Mai verkündete Sylvie Meis auf Instagram, dass die Dreharbeiten schon ganz bald starten würden. Kurze Zeit später meldeten sich einige Realitystars bei Instagram ab – ein sicheres Indiz dafür, dass eine Show gedreht wird.

Einen offiziellen Termin für die Ausstrahlung hat RTL 2 allerdings noch nicht bekanntgegeben. Da die letzte Staffel im Herbst 2024 lief, könnt ihr davon ausgehen, dass die neuen Folgen im Herbst 2025 gesendet werden.

Im Video seht ihr, welches Paar aus der ersten Staffel mittlerweile getrennt ist:

Sendetermine für „Love Island VIP“ 2025

Auch die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest. Staffel eins von „Love Island VIP“ wurde immer donnerstags um 20.15 Uhr auf RTL 2 gezeigt. Wir können also davon ausgehen, dass der Sender den Tag und die Sendezeit beibehält. Auf RTLplus könnt ihr die Folgen dann wahrscheinlich wieder eine Woche vorab streamen.

Wer sind die Kandidaten bei „Love Island VIP“ 2025?

RTL 2 hat die Kandidaten für die neue Staffel der Datingshow noch nicht verraten. Doch auf Instagram kursieren bereits zahlreiche Vermutungen. So sollen unter anderem Filip Pavlovic („Ich bin ein Star – holt mich hier raus“) und Joena (Teilnehmerin bei der zweiten Staffel von „Too Hot to Handle: Germany“) in die Love-Island-Villa ziehen.

Darum geht es bei „Love Island VIP“

2024 brachte Sylvie Meis erstmals prominente Männer und Frauen für eine VIP-Edition des beliebten Formats „Love Island“ zusammen. Als Couples müssen sich diese mit ehrlichen Absichten kennenlernen, die Red-Flag-Nights überstehen und es bis ins Finale schaffen. Dort wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die erste Staffel von „Love Island VIP“ wurde in Griechenland gedreht. Im Herbst des vergangenen Jahres konntet ihr acht Episoden auf RTL+ streamen. Das Gewinnerpaar waren Chiara und Patrick.

