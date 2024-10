Lovecraft-Horror-Fans aufgepasst: Cthulhu-Brettspiel verspricht schnellen Spielspaß

Lovecraft-Fans aufgepasst: Das Brettspiel „Cthulhu: Death May Die“ lässt euch in die Welt des abstrakten Horrors eintauchen und ist aktuell günstiger zu haben.

Begegnet Cthulhu – und bringt die Großen Alten zu Fall

Nicht umsonst gilt H.P. Lovecraft als „Meister des Horrors“. Mit seinen Geschichten, die oft eine tief sitzende existenzielle Angst beleuchten und abstrakte Wesen zum Leben erwecken, hat er einzigartige Welten geschaffen. In diese eintauchen könnt ihr unter anderem mit seinen Romanen (bei Amazon ansehen). Allerdings gibt es auch ein Brettspiel und des trägt den Namen seines wohl bekanntesten Monsters: Cthulhu. Bei Amazon gibt es dieses jetzt sogar reduziert.

„Cthulhu: Death May Die" Brettspiel

Kooperatives Strategiespiel für Lovecraft-Fans

„Cthulhu: Death May Die“ ist ein kooperatives Strategiespiel und eine originelle Hommage an alle Fans von Lovecraft. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Ermittlern in den 1920er-Jahren, welche die Großen Alten zu beschwören versuchen, um sie endgültig zu vernichten. Damit euch das gelingt, müsst ihr eng zusammenarbeiten.

Das Brettspiel besteht aus mehreren Episoden. Diese folgen alle einer ähnlichen Struktur mit zwei Akten, die vor und nach der Beschwörung des jeweiligen Monsters stattfinden. Stirbt ein Charakter vor der Beschwörung, endet das Spiel und ihr verliert. Ist das Alte Wesen jedoch bereits auf dem Spielfeld, habt ihr immer noch eine Chance, die Runde zu gewinnen.

Über 90 Minuten Spielspaß

Bei „Cthulhu: Death May Die“ (bei Amazon ansehen) handelt es sich um ein sehr umfangreiches Brettspiel, das laut Herstellerangaben für ein bis fünf Personen geeignet ist und mehr als 90 Minuten Spielzeit beansprucht. Enthalten sind viele detailreiche Figuren, darunter 10 Ermittlerfiguren, 10 Kultistenfiguren und 18 Monsterfiguren. Außerdem gibt es verschiedene Würfel, Marker und Karten sowie 17 doppelseitige Spielplanteile.

Die Altersempfehlung liegt bei mindestens 12 Jahren. Im Großen und Ganzen ist „Cthulhu: Death May Die“ jedoch kein anspruchsvolles Brettspiel. Die Online-Community von BoardGameGeek schätzt den Schwierigkeitsgrad auf 2,48 von 5 Punkten.

