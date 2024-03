Mac-Mini-Alternative: Amazon verkauft leistungsstarken Mini-PC zum Schleuderpreis

Wer auf der Suche nach einem kleinen Desktop-Computer ist, denkt vielleicht zuerst an den Mac Mini von Apple. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die nicht nur leistungsstark, sondern auch deutlich günstiger sind. Amazon bietet derzeit einen top ausgestatteten Mini-PC zu einem sehr attraktiven Preis an. Wir verraten, warum sich das Angebot lohnt.

Amazon: Mini-PC mit starker Ausstattung für 389 €

Der Acamagician TK11 ist ein kompakter Mini-PC, der mit überdurchschnittlich guter Hardware-Ausstattung daherkommt. Durch eine aktuelle Rabattaktion könnt ihr ihn gerade für nur 389 Euro inklusive Versand ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den 80-Euro-Rabattcoupon unter dem Angebotspreis. Da es sich um ein spezielles Modell handelt, was nur bei Amazon verfügbar ist, ist kein direkter Preisvergleich möglich. Vergleichbare Modelle mit ähnlicher Ausstattung liegen jedoch meist weit über 500 Euro. Somit bekommt ihr hier ein echtes Schnäppchen.

Acamagician TK11 Mini-PC Statt 529 Euro UVP: Mit Intel Core i5 11320H, 32 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Thunderbolt, HDMI, Fingerprint Reader und eingebauten Lautsprechern. Coupon aktivieren und 80 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 06:05 Uhr

Das bietet euch der Mini-PC von Acamagician

Beginnen wir mit der wichtigsten Frage: Wie steht es um die Leistung? Der Acamagician Mini-PC lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen. Mit seinen 32 GB RAM und der 512 GB SSD bietet er ausreichend Speicher und Geschwindigkeit, um eure Aufgaben mühelos zu bewältigen. Der Intel Core i5 11320H Prozessor sorgt dafür, dass eure Anwendungen flüssig laufen, sei es bei der Bearbeitung von Fotos und Videos oder beim Multitasking mit verschiedenen Apps.

Wie der Mac Mini ist auch der Acamagician Mini-PC kompakt und platzsparend. Er passt problemlos auf euren Schreibtisch und fügt sich harmonisch in eure Arbeitsumgebung ein. Mit seinen zahlreichen USB-Anschlüssen und der Möglichkeit, eine zusätzliche Festplatte oder SSD anzuschließen, seid ihr flexibel und könnt euren Speicherbedarf problemlos anpassen. Zudem bietet das Modell einen integrierten Fingerabdruckleser zur einfachen Identifizierung in Windows.

Der Acamagician Mini-PC besticht zudem mit seiner Vielseitigkeit in Sachen Anschlussmöglichkeiten. Egal, ob ihr Monitore, Tastaturen, Mäuse oder andere Peripheriegeräte anschließen möchtet, dieser Mini-PC bietet euch eine breite Palette an Möglichkeiten. Ihr könnt ihn ohne Probleme in eure bestehende Arbeitsumgebung integrieren.

Ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Desktop-Computers ist natürlich der Preis. Hier kann der Acamagician Mini-PC definitiv punkten. Im Vergleich zum Mac Mini bietet er ähnliche oder sogar bessere Leistung zu einem deutlich günstigeren Preis. Das bedeutet, dass ihr mehr Leistung für euer Geld bekommt und gleichzeitig euren Geldbeutel schonen könnt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Acamagician Mini-PC, obwohl er eine hohe Leistung für Office und Co. bietet, keine Gaming-Maschine ist. Während er problemlos Büroanwendungen, Multimedia- und Alltagsaufgaben bewältigen kann, stößt er bei anspruchsvollen Spielen an seine Grenzen. Wenn ihr hauptsächlich auf Gaming aus seid, könnte ein spezieller Gaming-PC besser geeignet sein.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,3 von 5 Sternen bei über 280 abgegebenen Bewertungen. Der Acamagician Mini-PC ist damit zweifellos eine ernstzunehmende Alternative zum Mac Mini. Mit seiner hohen Leistung, seinen Anschlussmöglichkeiten und seinem attraktiven Preis ist er eine gute Wahl für alle, die nach einem kompakten Desktop-Computer suchen.

