Das MacBook Pro 2021 erscheint in zwei Größen, der Display unterscheidet sich hier jedoch nur was die Bildschirmdiagonale und Auflösung betrifft. Alle Details zur Bildschirmdiagonale, Bildwiederholrate, Pixeldichte und mehr des MacBook Pro 2021 erfahrt ihr hier auf GIGA.

MacBook Facts

Kein (wirklicher) Unterschied beim Display

Vom Display her unterscheidet sich das 14- und 16-Zoll-Modell des MacBook Pro 2021 eigentlich nur in der Größe. Auch wenn die Auflösung des 14-Zoll-Modells 3024×1964 Pixel und die des 16-Zoll-Modells 3456×2234 Pixel betragen, habt ihr keinen erkennbaren Unterschied in der Schärfe des Bildschirms. Beide kommen aufgrund ihrer jeweiligen Größe auf eine Pixeldichte von 254 ppi.

Ansonsten bietet das „Liquid Retina XDR Display“ bei beiden Größenvarianten die gleichen technischen Details: So gibt es beim MacBook Pro 2021 – wie zuvor auf dem iPhone – zum ersten Mal die adaptive Bildwiederholrate mit bis zu 120 Hertz. Und mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000 zu 1 sowie einer durchgehenden Helligkeit von 1.000 Nits im Vollbild, wartet Apples neuer Laptop-Bildschirm mit den gleichen Werten wie beim „Pro Display XDR“ auf.

Was den Bildschirm betrifft, könnt ihr also frei nach Belieben zum 14- oder 16-Zoll-Modell greifen – hier ist lediglich die eigene Größenpräferenz und vielleicht der Geldbeutel entscheident. Die größere Variante hat jedoch mehr Möglichkeiten, was die Anpassung von Prozessor, Arbeitsspeicher und Speicherplatz angeht. Wollt ihr also das leistungsstärkste Modell des MacBook Pro 2021 haben, fällt das 14-Zoll-Modell leider raus.

Die genauen Unterschiede der Maße beider Modelle lest ihr hier: MacBook Pro 2021 – Maße, Größe und Farben im Überblick. Weitere Details zu den Anschlüssen des neuen MacBook Pros findet ihr hier: MacBook Pro 2021 – Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten. Und wer wissen möchte, was alles beim neuen MacBook pro 2021 im Lieferumfang enthalten ist, kann sich das hier anschauen:

Technische Details – Übersicht

Bildschirmdiagonale (Zoll) 14,2 16,2 Bildschirmdiagonale (cm) 35,97 41,05 Auflösung 3024×1964 3456×2234 Pixeldichte 254 ppi Bildwiederholrate (adaptiv) bis 120 Hz Bildwiederholrate (fest) 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz und 60,00 Hz Kontrastverhältnis 1.000.000:1 Durchgehende Helligkeit 1.000 Nits Spitzenhelligkeit 1.600 Nits

Weitere Details zum neuen MacBook Pro 2021 erfahrt ihr auch im aufwendig produzierten Produktvideo von Apple:

Quiz: Was weißt du über Apple?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).