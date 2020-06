Bildquelle: Bosch

Bis zum Feierabend ist der Rasen von selbst gemäht – ein Gartenbesitzer mit diesem Traum findet in einem Mähroboter die Erfüllung. GIGA erläutert, worauf man beim Kauf eines automatischen Rasenmähers achten muss und nennt die Sieger der Stiftung Warentest.

Die Mähroboter werden immer besser und ausgefeilter. Gute Modelle schneiden das Gras sehr gut, kommen mit kleinen Unebenheiten problemlos klar, finden sich im Garten zurecht und lassen sich programmieren. Da verwundert es, warum selbst die besten Mähroboter bei Stiftung Warentest nicht über ein „Befriedigend“ (Note 2,9) hinauskommen. Folgend stellen wir den Testsieger vor und klären, für wen dieser trotz der mittelmäßigen Bewertung das ideale Gerät ist. Zudem nennen wir Alternativen.

Die besten Mähroboter 2020: Alle Testsieger im Überblick

Platzierung Produkt Preis Angebot Stiftung-Warentest-Sieger Bosch Indego S+ 400 ca. 1.100 Euro bei MediaMarkt Beliebteste Marke Husqvarna Automower ca. 2.300 Euro bei Amazon Preis-Tipp Power-G Easymow 6 HD ca. 330 Euro bei Amazon

Testsieger Mähroboter: Bosch Indego S+ 400

Der Bosch Indego S+ 400 ist ein schlaues Kerlchen: Der Rasenmäher studiert den Wetterbericht und richtet danach seine Arbeitszeiten – bei starkem Regen und Hitze bleibt er in seiner Ladestation. Beim Mähen fährt er nicht kreuz und quer durch den Garten, sondern systematisch seine Bahnen. Laut Hersteller ist der Indego S+ 400 für Rasen bis 400 Quadratmetern geeignet. Man kann ihm aber auch Aufträge für eine Teilfläche geben. Die Einstellungen nimmt man über eine App vor. Den Befehl zum Losfahren kann man aber auch über den Amazon-Sprachassistenten Alexa geben.

Auch die Stiftung Warentest (Heft 4/2020) ist von dem Indego S+ teilweise sehr angetan: Mit der Note 1,7 für das Mähen bekommt man mit dem Bosch-Roboter das beste Mähergebnis. Wie alle Modelle im Test gibt es aber eine Abwertung wegen der nur „ausreichenden“ Sicherheit, was zur Gesamtnote 2,9 führt. Zwar haben die Rasenmäher Schutz- und Erkennungsfunktionen. Für ein Baby, das auf dem Rasen krabbelt, kann so ein Mäher dennoch sehr gefährlich werden.

Mit dem Bosch Indego S+ 400 erhält man also einen tollen Mähroboter. Nur Babys und Kleinkinder dürfen während der Rasenpflege nicht auf der Wiese spielen.

Bosch-Mähroboter: Testsieger günstig bei Tink

Bosch Indego 400 Mähroboter

Vorteile

Sehr gutes Mähergebnis

Intelligente Funktionen

Nachteile

Sicherheit für Kleinkinder nicht gut genug

Publikumsliebling: Husqvarna Automower

In der Kategorie Mähroboter/Rasenroboter ist Husqvarna die beliebteste Marke. Das ergab eine Umfrage von Testbild in Kooperation mit Statista. Wer einen großen Garten besitzt, findet im Portfolio von Husqvarna sehr leistungsfähige Rasenmäher. Und die Qualität ist sehr gut: Bei Stiftung Warentest lag der Automower 105 gleichauf mit dem Bosch-Gerät.

Hier haben wir ein neueres Modell für größere Gärten herausgesucht: Der Husqvarna Automower 315X (Ausführung 2020) kämpft sich selbst durch große und anspruchsvolle Gärten – bis zu 1600 Quadratmeter soll er laut Hersteller abfahren können. Die Steigung darf bis zu 40 Grad betragen. Wird es zu steil, erkennt das der Rasenroboter automatisch und wendet, um nicht umzukippen. Das integrierte GPS ist Basis für die Alarmfunktion: Wird der Automower von einem Dieb aus einem festgelegten Bereich getragen, ertönt ein Alarm. Der Roboter merkt sich dank Ortung, wo er schon gemäht hat und wo nicht. Mit dem 315X erhält man die intelligente Version des Modells, inklusive App-Steuerung. Zudem besitzt der Husqvarna-Mäher Alexa- und Google-Home-Anbindung und orientiert sich am Wetter.

Husqvarna Automower 315X Rasenroboter

Vorteile

Sehr gutes Mähergebnis

Intelligente Funktionen

Auch für große Gärten geeignet

Nachteile

Sicherheit für Kleinkinder nicht gut genug

Preistipp Mähroboter: Power-G Easymow 6 HD

„Sehr günstiges und einfaches Gerät“, resümiert die Stiftung Warentest in Heft 4/2020 für den Power-G Easymow 6 HD. Da er in der Teilnote Mähen ein „gut“ erhielt und in dieser Kernkompetenz noch vor Modellen von Gardena und Worx liegt, ist er unser Preistipp.

Laut Hersteller eignet sich das Gerät für Gärten bis 600 Quadratmeter. Der Funktionsumfang ist besonders im Vergleich zu den oben vorgestellten Rasenmähern klein, und auch seine maximale Steigfähigkeit liegt niedriger, nämlich bei 25 Grad laut technischer Daten. Doch wer sich auf einem Rasen ohne große Hürden helfen lassen und nicht viel Geld für ein ausgefeiltes Modell ausgeben möchte, der soll den Power-G Easymow 6 HD in Erwägung ziehen. Kleiner Nachteil: Bei deutschen Händlern ist er nur schwer zu bekommen.



Power-G Rasenmähroboter Easymow 6 HD

Vorteile

Gutes Mähergebnis

Sehr günstig

Nachteile

Sicherheit für Kleinkinder nicht gut genug

Vergleichsweise wenige Funktionen

In Deutschland schlecht verfügbar

Mähroboter im Test: So wurde getestet

Die Mähroboter hat die Stiftung Warentest wochenlang auf einer Fläche von 200 Quadratmetern getestet, inklusive einer Engstelle. Für die Institution fast schon untypisch stark (aber natürlich sinnvoll) ging in diesem Test die Hauptaufgabe in die Endnote ein: Mit 50 Prozent wurde das Mähen berücksichtigt. Bei der Handhabung (30 Prozent) wurde neben Wartung und Bedienungsanleitung etc. auch das Verhältnis von Mähzeit zu Ladezeit bewertet. Besonders die Mängel im Bereich Sicherheit – bei allen getesteten Modellen – sorgten für Abwertungen.

Mähroboter kaufen: Das sollte man beachten

Der passende Rasenroboter für den eigenen Garten

Für Mähroboter stellen verschiedene Gärten ganz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dar. Am einfachsten ist eine quadratische, ebene Fläche. Ein Rasen mit einem Baum oder einer Blumeninsel, Steigungen, verschiedene Zonen, vielleicht noch ein zweiter Bereich, zu dem der Mäher über einen Weg mit Führungsseil selbst finden soll, ist dagegen wesentlich komplexer. Besitzt man so einen Garten, sollte man zum Testsieger oder Husqvarna-Roboter greifen oder bei dem persönlichen Wunschmodell genau in die technischen Daten schauen: Wird der Rasenmäher die Hürden meistern können?

Außerdem gibt es Funktionen, die den Roboter noch etwas selbständiger machen. Alleine an ihre Ladestelle finden alle guten Mähroboter zurück. Doch sollen die Modelle auch selbständig starten, brauchen sie Informationen wie das aktuelle Wetter und Zeitslots, in denen sie arbeiten dürfen. Derartige Produkte werden meist über eine App gesteuert. Vereinzelt gibt es Geräte in einer Ausführung mit und ohne intelligenten Funktionen, siehe zum Beispiel den Gardena Silent city, ein Besteller bei Amazon. Smarte Eigenschaften versprechen einen höheren Komfort, diese Ausführung kostet aber etwas mehr.

Welches Zubehör braucht man für einen Mähroboter?

Das wichtigste Zubehör sollte dem Mähroboter schon beiliegen: Begrenzungskabel mit Befestigungshaken sowie die Ladestation. Folgende Produkte könnte man noch darüber hinaus benötigen:

Ein Begrenzungskabel (siehe Amazon-Bestseller) plus weitere Befestigungshaken und Kabelverbinder helfen da aus, wo das mitgelieferte Kabel nicht ausreicht.

(siehe Amazon-Bestseller) plus weitere Befestigungshaken und Kabelverbinder helfen da aus, wo das mitgelieferte Kabel nicht ausreicht. Ein Dach (hier der Amazon-Bestseller) für die Ladestation sorgt dafür, dass Roboter und Station nicht unnötig strapaziert werden.

(hier der Amazon-Bestseller) für die Ladestation sorgt dafür, dass Roboter und Station nicht unnötig strapaziert werden. Ein Outdoor-Verlängerungskabel und/oder eine Schutzbox für die Stromkabelverlängerung sorgt für die Stromversorgung der Ladestation.

Automatisch Rasenmähen – wie läuft das eigentlich ab?

Wer einen Staubsaugerroboter besitzt, wird große Parallelen finden: Der Rasenmäher wartet an einer Ladestation am Rande seines Einsatzgebietes auf seinen Arbeitsauftrag. Je nach Modell fährt er dann kreuz und quer oder systematisch die Wiese ab. Den oben gezeigten Testsieger kann man hier im Herstellervideo in Aktion sehen:

Ein Führungskabel rund um den Rasen grenzt den Bereich ein. Vernünftige Produkte merken sich über eine virtuelle Karte (z.B. über GPS), welche Teile sie schon gemäht haben und welche nicht.

Das abgemähte Gras bleibt auf der Wiese liegen und dient somit als Dünger. Um immer nur wenig abzumähen, fährt ein Mähroboter – auch abhängig vom Wetter und Graswachstum – wöchentlich oder noch häufiger über die Halme. Die Schnitthöhe lässt sich einstellen.

Je nach Modell sucht der Rasenroboter nach 40 bis 70 Minuten wieder seinen Weg zur Ladestation. Die Ladezeit beträgt meist ähnlich lange wie die Fahrzeit, dann kann der Mäher die nächste Runde drehen.