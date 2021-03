Tink startet in die Gartensaison und hat zahlreiche Mähroboter im Preis reduziert. Doch wie gut sind die Angebote wirklich? Wir von GIGA haben Preise verglichen und die besten Smart-Garden-Deals von Tink für euch rausgesucht.

Smarte Rasenmäher: Was können sie wirklich?

Der Frühling ist fast da, die Gartenarbeit steht bevor, doch so richtig Lust hat man nicht, den ganzen Rasen per Hand zu mähen. Kennt ihr das? Dann hat der Smart-Home-Händler Tink gerade die richtigen Angebote für euren Smart-Garden zu bieten. Rasenmäher, die den Rasen bis zum Feierabend fertig bearbeitet haben und ihr euch nur noch gemütlich zurücklehnen und entspannen könnt. Doch halten sie auch, was sie versprechen? Stiftung Warentest hat sich die smarten Rasenmäher etwas genauer angesehen.

Alle Angebote bei Tink

Mähroboter bei Tink im Angebot: Die besten Deals für den Smart-Garden

Wir haben Preise verglichen und die besten Angebote für euch auf einen Blick zusammengefasst.

Alles, was ihr zum Thema Mähroboter wissen solltet, haben wir in einem kurzen Video für euch zusammengefasst:

Wer einen Mähroboter bei Tink bestellt, erhält zusätzlich ein kostenloses Spotify Premium-Abo für 3 Monate gratis dazu. Das Probe-Abo kann jederzeit gekündigt und muss nach Ablauf der Gratis-Monate nicht weiter bezahlt werden. Die Spotify-Aktion läuft noch bis zum 30.09.2021.