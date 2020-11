Bekannt von der US-Polizei oder auch aus Kinofilmen wie „Nachts im Museum“: Die Taschenlampen der Marke Maglite sind legendär. Zum Black Friday 2020 besonders günstig zu haben.

Maglite Taschenlampen bei Conrad im Angebot

Zum Black Friday 2020 hat der Elektronikhändler Conrad einige interessante Angebote. Diverse Maglite-Modelle sind günstiger zu haben, unter anderem:

Maglite: Was macht die Taschenlampen so besonders?

Wenn Larry Daley (Ben Stiller) in „Nachts im Museum“ (2006) durch die Gänge des Museum of Natural History schleicht, begleitet ihn eine robuste Alu-Taschenlampe mit einem ikonischen Design: Die Maglite ist nicht nur in vielen Hollywood-Filmen zu sehen, sondern kommt auch in der Realität zum Einsatz, etwa bei Feuerwehren und Polizei in Deutschland.

Maglites sind stoßfest, wassergeschützt und leicht zu bedienen – dadurch konnten sich die vergleichsweise teuren Taschenlampen schon vor Jahren im professionellen Bereich etablieren, wo sie heute noch zu finden sind.

Mittlerweile muss sich der US-Hersteller gegen eine Vielzahl technisch versierter Wettbewerber behaupten. In Sachen Helligkeit und Funktionsvielfalt geben Marken wie LEDLenser, Fenix oder Olight den Ton an – ob Maglite in diesem erstarkten Umfeld noch klar hervorstechen kann, darf zumindest diskutiert werden.

In Sachen Bekanntheit bleiben die Amerikaner aber weiterhin an der Spitze. Auch wenn es bei einer Taschenlampe nur nebensächlich ist: Das Produktdesign der Maglite ist aus ästhetischer Sicht bemerkenswert. Wo andere Hersteller zwanghaft futuristisch oder geradezu militaristisch-brutal wirken wollen, bleiben die meisten der Maglite-Modelle bei einer sachlichen und klassischen Formgebung, die sich über Jahrzehnte bewährt hat. Manche sagen dazu auch einfach „Kult“.

