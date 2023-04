Die ESC-Gewinner von 2022 gehen auf Welt-Tournee. Der Vorverkauf für die einzige Show von Måneskin in Deutschland ist bereits gestartet.

Mindestens alle, die im Jahr 2021 den Eurovision Song Contest verfolgt haben, sind an der italienischen Rockband Måneskin aus Rom nicht vorbeigekommen. Die Rockband nahm für Italien am ESC mit ihrem Lied „Zitti E Buoni“ teil und rockte dermaßen, dass sie als Sieger*innen nach Hause gingen. Nun geht es für die Band durch insgesamt 19 Länder – eines davon ist Deutschland. Der Vorverkauf für den einzigen Auftritt der Måneskin Rush! World Tour in Deutschland ist schon gestartet – beeilt euch lieber und sichert euch jetzt noch ein Ticket bei Eventim.

Wann kommt Måneskin 2023 nach Deutschland?

Neben der Schweiz, Österreich, Dänemark, Polen, Ungarn, Spanien, Irland hat auch Deutschland das große Los gezogen und wird 2023 nur einmal als Schauplatz für die Måneskin Rush! World Tour herhalten. Die letzten Shows von Måneskin, die unter anderem im März 2023 in Berlin stattfanden, waren ausverkauft, was umso mehr veranschaulicht, dass ihr euch mit euren Tickets beeilen solltet! Der Deutschland-Termin der Måneskin Rush! World Tour ist Sonntag, der 3. September 2023, 20:00 Uhr auf der EXPO Plaza in Hannover. Falls ihr bei Eventim keine Tickets mehr vorbestellen könnt, nicht direkt den Kopf hängen lassen. Vielleicht sagt spontan ein anderer Fan ab und verkauft sein Ticket bei fanSALE.

Aber Achtung! Worauf ihr prinzipiell beim Kauf von Tickets achten solltet, verrät euch das folgende Video.

Was erwartet euch bei der Måneskin Rush! World Tour?

Die Band ist wohl vor allem für ihre große Klappe bekannt – in den Songs machen sie auch keinen Halt vor diversen Kraftausdrücken. Lieder wie „Zitti E Buoni“, mit dem Måneskin den ESC 2021 gewannen, oder „Beggin“ begeistern einfach – nicht umsonst waren die Arenen der letzten Shows beziehungsweise ihrer erfolgreichen „Loud Kids Tour Gets Louder“ restlos ausverkauft. Um Fans, die letztes Mal nicht in den Genuss der modernen Rockmusik mit 70er- und 80er-Jahre-Touch kommen konnten, eine grandiose Show zu bieten, treten sie erneut in Deutschland auf. Bisherige Zuschauer der Band sind begeistert, wie ihr anhand der über 100 positiven Bewertungen bei Eventim sehen könnt. Es ist von „einzigartig“, „born for stage“, „unglaubliches Erlebnis“ und „das Beste Konzert meines Lebens“ zu lesen. Lasst euch diese Chance also nicht entgehen!

