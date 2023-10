Manowar: Tour 2025 & neues Album – Tickets, Termine & mehr

Schon vor über 6 Jahren nahmen viele an, dass die damaligen Touren von Manowar den Abschied bedeuten könnten. Doch an ein Ende der Metal-Legenden ist noch lange nicht zu denken. Joey De Maio und Co. kehren auf die Bühnen dieser Welt zurück. 2025 gibt es eine neue Manowar-Tour, zudem erscheint ein neues Studioalbum der Metal-Krieger.

Festivals Facts

Auch wenn es noch über ein Jahr bis zu der großen Tour ist, gibt es schon jetzt Termine und Orte. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 25. Oktober 2023. Zuschlagen könnt ihr zunächst bei Eventim, bevor der allgemeine Vorverkauf bei weiteren Plattformen am 28. Oktober 2023 beginnt. Start ist jeweils um 10:00 Uhr.

Manowar-Tour 2025 – Ticket-Vorverkauf bei Eventim

Die Konzertreise 2025 soll unter dem Motto „The Blood Of Our Enemies“ stehen. Dabei werden die beiden Alben „Sign of the Hammer“ und „Hail To England“ abwechselnd in voller Länge gespielt. Zusätzlich wird es weitere Highlights aus der Band-Geschichte an den Live-Abenden zu hören geben. „Sign of the Hammer“ feiert 2024 sein 40. Jubiläum. Das nehmen Manowar zum Anlass, den Klassiker komplett neu einzuspielen. Komplett neues Material ist ebenfalls angekündigt. 2025 soll pünktlich zur anstehenden Tour ein neues Album erscheinen. Der Titel ist noch nicht bekannt. Das sind die Termine und Orte für die Manowar-Tour 2025:

07.02.25 Ludwigsburg - MHP Arena (Hail to England)

08.02.25 Freiburg - Sick-Arena (Sign of the Hammer)

10.02.25 Zwickau – Stadthalle (Hail to England)

12.02.25 Regensburg - Das Stadtwerk. Donau-Arena (Sign of the Hammer)

14.02.25 München – Zenith (Sign of the Hammer)

19.02.25 Braunschweig – Volkswagen Halle (Sign of the Hammer)

21.02.25 Berlin – UFO (Hail to England)

22.02.25 Kiel - Wunderino Arena (Sign of the Hammer)

25.02.25 Mannheim - SAP Arena (Hail to England)

26.02.25 Ravensburg – Oberschwabenhalle (Sign of the Hammer)

28.02.25 Oldenburg - EWE Arena (Hail to England)

01.03.25 Krefeld - YAYLA Arena (Sign of the Hammer)

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

Die Tour-Ankündigung im offiziellen Facebook-Kanal der Band:

Manowar: Tour & neues Album 2025, Klassiker-Neuauflage 2024

Die Termine für Deutschland sind nur ein Teil der Konzertreise von Manowar 2025. Weitere Konzertdaten im Ausland werden noch nachgereicht. Ab dem 25. Oktober 2023 könnt ihr exklusiv bei Eventim ab 10:00 Uhr bei den Manowar-Tickets zuschlagen. Wer den Anbieter nicht nutzen will, bekommt ab dem 28. Oktober 2023, ebenfalls 10:00 Uhr, die Gelegenheit bei anderen Anbietern. Dabei sollte man darauf achten, nur bei offiziellen Verkaufsplattformen zuzuschlagen. Bei Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande erhält man oft Tickets aus zweiter Hand. Immer wieder gibt es Berichte von Fans, die damit keinen Einlass erhalten oder überhöhte Preise bezahlt haben. Acts wie Rammstein oder Die Ärzte warnen oder verbieten sogar den Handel für ihre Konzert-Tickets bei solchen Anbietern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.