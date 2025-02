Marderschaden am Auto: So vermeidet ihr die teuren Folgen

Plötzlich streikt das Auto. Nicht selten hat der Marder seine Krallen im Spiel. Wir verraten, wie sich Schäden vermeiden lassen.

Warum ausgerechnet der Motorraum?

Der Motorraum eines Fahrzeuges scheint Marder magisch anzuziehen. Doch warum eigentlich? Marder sind neugierig und erkunden gern unbekanntes Terrain. Hinzu kommt die wohlige Wärme in einem nach längerer Tour abgestellten Wagen. Der Marder verwechselt euer Auto mit einer kuscheligen Höhle, die er nur ungern wieder verlässt.

Der Motorraum wird zum Revier erklärt. Dies geschieht durch das Setzen von Duftmarken. Artgenossen reagieren darauf äußerst aggressiv. Bei diesen Revierkämpfen werden Kabel und Schläuche schnell beschädigt und angenagt. Spuren im Motorraum hinterlassen auch Marder, die lediglich aus Spieltrieb oder Langeweile Gefallen an Kabeln und Isolierungen finden.

Wo schlägt der Marder am häufigsten zu?

Marderspuren lassen sich an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug finden. Die Ummantelungen des Zündkabels sind ein beliebtes Kaumaterial. Das Ergebnis: Ihr bekommt Probleme beim Starten oder der Motor setzt komplett aus. Überhitzt der Motor schnell, ist wahrscheinlich der Kühlwasserschlauch beschädigt.

Fehler in der Elektronik deuten auf Kurzschlüsse aufgrund beschädigter Kabelschläuche und Isolierbänder hin. Richtig gefährlich wird es, wenn sich der Nager über die Bremsleitungen hergemacht hat und daraufhin die Bremswirkung des Wagens nachlässt.

4 Tipps, die die gefährlichen Nager fernhalten

Wollt ihr verhindern, dass Marder im Motorraum eures Wagens campieren, könnt ihr einiges dafür tun.

Motorraum reinigen

Marder reagieren auf die hinterlassenen Duftmarken und werden dadurch angelockt. Säubert ihr den Motorraum gründlich, finden ihn Marder weniger attraktiv. Verwendet dabei spezielle Reinigungsmittel, welche die empfindlichen Teile nicht angreifen.

Augen auf bei der Parkplatzsuche

Stellt ihr den Wagen an hellen und belebten Orten ab, lassen sich Marder weniger häufig im Motorraum nieder. Bei einem Garagenwagen reduziert sich das Risiko deutlich. Weniger gefährdet sich auch Autos auf abschließbaren Parkplätzen.

Ultraschall gegen Marder

Wir Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen. Für im Motorraum untergekommene Marder wird es jedoch schnell ungemütlich und sie ergreifen vor den hochfrequentierten Tönen die Flucht. Entsprechende Geräte lassen sich im Motorraum anbringen und direkt mit der Bordelektronik verbinden.

Marder mechanisch abwehren

Durch die Anbringung von Kabelschutzschläuchen könnt ihr verhindern, dass Kabel angenagt werden. Marder scheitern in der Regel an den harten Ummantelungen aus Kunststoff oder Metall. Ein Schutzgitter, am Unterboden befestigt, verwehrt Mardern den Einstieg. Zugänge zum Motorraum könnt ihr auch mithilfe eines feinen Maschendrahts verschließen.

