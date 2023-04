Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk sein, das eine hohe Leistung und eine App-Unterstützung mitbringt, dann solltet ihr euch das Angebot von Marktkauf anschauen. Dort bekommt ihr ein Balkonkraftwerk, das mit 820 Watt legal betrieben werden kann, durch einen Gutschein etwas günstiger.

Marktkauf verkauft Balkonkraftwerk günstiger

Das Interesse an Balkonkraftwerken ist gigantisch. Mittlerweile verkaufen selbst Discounter und Supermärkte wie Marktkauf Komplett-Sets. Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem soliden Modell mit 820-Watt-Solarzellen und 600-Watt-Wechselrichter mit App-Funktion sein, dann solltet ihr bei Marktkauf reinschauen. Im Onlineshop des Händlers bekommt ihr das Vale-Balkonkraftwerk aktuell durch den 7-Prozent-Gutschein M-VALE-7 zum Preis von nur 492,89 Euro. Dazu kommen noch Versandkosten von 50 Euro, sodass ihr effektiv bei 542,89 Euro landet (bei Marktkauf anschauen).

Der Preis bei Marktkauf für das Vale-Balkonkraftwerk ist ziemlich gut, denn ihr bekommt komplett schwarze Module. Ist euch das Design nicht ganz so wichtig, dann könntet ihr bei Netto zuschlagen. Dort könnt ihr ein paar Euro sparen, bekommt aber das klassische Solar-Design bei den Modulen.

Rein von der Leistung und Ausstattung nehmen sich die Angebote nichts. Sie unterscheiden sich nur etwas im Preis und beim Design. So oder so lohnt sich so eine Anlage, wenn ihr Platz dafür habt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Das braucht ihr noch für euer Balkonkraftwerk

Wenn ihr euch so ein Balkonkraftwerk im Netz bestellt, dann bekommt ihr nur die zwei Solarzellen, den Wechselrichter, eine Endkappe und das Schuko-Anschlusskabel. Ihr benötigt in jedem Fall noch eine Halterung. Da kommt es im Endeffekt ganz genau darauf an, wo ihr eure Mini-Solaranlage befestigen wollt. Denn nur weil es Balkonkraftwerk heißt, müsst ihr es nicht am Balkon befestigen. Auch Gartenhütten, Fassaden oder Terrassen eigenen sich perfekt dafür. Passende Halterungen findet ihr in großer Fülle bei Solar-Händlern auf eBay (bei eBay anschauen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.