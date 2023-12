„Markus Lanz“ heute: Diese Gäste sind am 05. Dezember 2023 in der Sendung

Markus Lanz spricht seit 2008 in seiner Show mit unterschiedlichen Gästen über politische Themen. Wenn ihr wissen wollt, wer am 05. Dezember in der Sendung zu sehen ist, seid ihr hier richtig.

Die Talkshow „Markus Lanz“ läuft bereits seit 2008 im spätabendlichen Programm des ZDF. An drei Tagen in der Woche, jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, lädt Markus Lanz in seine Sendung ein und spricht mit den verschiedensten Gästen meist über aktuelle politische Themen. Früher wurden auch öfter prominente Personen eingeladen und über unterhaltsamere Themen gesprochen, seit 2020 liegt der Fokus aber klar bei politischen Diskussionen und so sind die Gäste auch meistens Politiker*innen oder aus dem gesellschaftlichen Leben. Wie viele Gäste in die Runde eingeladen werden, variiert je nach Sendung und Thema. Wer alles mitdiskutieren darf, erfahrt ihr hier.

Wer ist am 05. Dezember 2023 zu Gast bei „Markus Lanz“?

Saskia Esken, SPD-Vorsitzende: Sie äußert sich zu den Ursachen und Folgen der Haushaltskrise, zur Debatte um eine grundlegende Reform der Schuldenbremse und zur deutschen Asylpolitik.

Sie äußert sich zu den Ursachen und Folgen der Haushaltskrise, zur Debatte um eine grundlegende Reform der Schuldenbremse und zur deutschen Asylpolitik. Lars Feld, Ökonom: Der Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomie ist Berater des Bundesfinanzministers Lindner (FDP). Er legt dar, wo er das größte Sparpotenzial im Bundeshaushalt sieht.

Der Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomie ist Berater des Bundesfinanzministers Lindner (FDP). Er legt dar, wo er das größte Sparpotenzial im Bundeshaushalt sieht. Nikolaus Blome, Journalist: Der Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei "RTL" und "n-tv" analysiert die fiskalpolitischen Verhandlungen und die Migrationspolitik der Bundesregierung.

Der Ressortleiter Politik & Wirtschaft bei "RTL" und "n-tv" analysiert die fiskalpolitischen Verhandlungen und die Migrationspolitik der Bundesregierung. Kaare Dybvad Bek, Politiker: Der dänische Migrationsminister und Sozialdemokrat erläutert den restriktiven Weg seines Landes in der Asyl- und Migrationspolitik.

Wann und wo läuft „Markus Lanz“ im TV?

An drei Abenden in der Woche wird die Talkshow ausgestrahlt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es „Markus Lanz“ zwischen 22:45 und 0:00 Uhr im Hauptprogramm des ZDF zu sehen. Alternativ gibt es die Sendung auch etwas zeitversetzt als Livestream im Internet auf der ZDF-Website zu streamen. Wenn ihr die Free-TV-Ausstrahlung verpasst habt, könnt ihr die Talkshow auch in der ZDF-Mediathek anschauen. Hier seid ihr zeitlich nicht gebunden und könnt einschalten, wann ihr wollt.

