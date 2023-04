Markus Lanz spricht seit 2008 in seiner Show mit unterschiedlichen Gästen über politische Themen. Wenn ihr wissen wollt, wer am 12. April in der Sendung zu sehen ist, seid ihr hier richtig.

Die Talkshow „Markus Lanz“ läuft bereits seit 2008 im spätabendlichen Programm des ZDF. An drei Tagen in der Woche, jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, lädt Markus Lanz in seine Sendung ein und spricht mit den verschiedensten Gästen meist über aktuelle politische Themen. Früher wurden auch öfter prominente Personen eingeladen und über unterhaltsamere Themen gesprochen, seit 2020 liegt der Fokus aber klar bei politischen Diskussionen und so sind die Gäste auch meistens Politiker*innen oder aus dem gesellschaftlichen Leben. Wie viele Gäste in die Runde eingeladen werden, variiert je nach Sendung und Thema. Wer alles mitdiskutieren darf, erfahrt ihr hier.

Wer ist am 12. April 2023 zu Gast bei „Markus Lanz“?

Die Gästeliste wird in der Regel erst kurz vor der Sendung bekannt gegeben. Wir ergänzen die heutigen Gäste hier, sobald uns die Information vorliegt.

Wann und wo läuft „Markus Lanz“ im TV?

An drei Abenden in der Woche wird die Talkshow ausgestrahlt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es „Markus Lanz“ zwischen 22:45 und 0:00 Uhr im Hauptprogramm des ZDF zu sehen. Alternativ gibt es die Sendung auch etwas zeitversetzt als Livestream im Internet auf der ZDF-Website zu streamen. Wenn ihr die Free-TV-Ausstrahlung verpasst habt, könnt ihr die Talkshow auch in der ZDF-Mediathek anschauen. Hier seid ihr zeitlich nicht gebunden und könnt einschalten, wann ihr wollt.

Was für andere politische Talkshows gibt es noch?

Wenn euch die drei Sendungen von „Markus Lanz“ in der Woche nicht genug Politik sind, gibt es in der ARD und dem ZDF natürlich noch weitere sehenswerte Talkshows. Welche das sind und wann diese laufen, erfahrt ihr hier:

„hart aber fair“ (Montag)

„maischberger“ (Dienstag und Mittwoch)



„Maybrit Illner“ (Donnerstag)



