Marshall Major 3 Voice zum Bestpreis: Bluetooth-Kopfhörer für 80 Euro – Deal des Tages

Saturn hat die Marshall Major 3 Voice reduziert. Der On-Ear-Kopfhörer bietet Kabelfreiheit, robusten Klang, lange Akkulaufzeit, Sprachassistenz per Taste und ein klassisch „rockiges“ Design – zum ersten Mal für unter 80 Euro.

Marshall Major 3 Voice: On-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth, Assistenz per Button

Mein Kollege und Audio-Experte Stefan ist der Auffassung, das Kopfhörer heute oft nicht mehr nur aufgrund ihrer „Kernkompetenzen“ gekauft werden, also beispielsweise Tragekomfort und Klang; sondern zu einem Gutteil auch wegen ihres Markenrenommees und Designs, also neudeutsch: aufgrund des Lifestyle-Faktors. Ein Exemplar, das beides, also Leistung und Lifestyle zusammenbringt ist der Marshall Major 3. Aktuell bekommt man ihn in der Voice-Version mit Sprachassistent und mehr Akku richtig günstig: Saturn verkauft den Kopfhörer für 79,99 Euro, versandkostenfrei. Das ist nicht weniger als der historische Bestpreis!

Marshall Major 3 Voice: On-Ear-Kopfhörer im ikonischen Design

Kommen wir zu den Eigenschaften der Kopfhörer. Die On-Ears sind kabellos per Bluetooth nutzbar, unterstützen AptX für eine gute Klangqualität in der Übermittlung vom Handy. Pro Ladung soll der Kopfhörer laut Datenblatt bis zu 60 Stunden durchhalten – die reguläre Bluetooth-Version (ohne „Voice“ im Namen) hält nur 30 Stunden durch. Puristen können dennoch auf ein mitgeliefertes Klinkenkabel zurückgreifen und den Kopfhörer „verdrahtet“ betreiben.

Der Kopfhörer wird per micro-USB geladen, er ist faltbar und kann somit leicht transportiert werden. Dank eines integrierten Mikrofones kann man ihn auch zum Telefonieren verwenden. Besonderheit der Marshall-Produkte ist das „raue“ Äußere mit einer Struktur aus Vinyl, das selbstverständlich auch beim Marshall Major 3 Voice zur Anwendung kommt. Eine Assistenz-Taste startet auf Wunsch den Sprachassistenten des verbundenen Telefons.

Im GIGA-Test zum Marshall Major 3 Bluetooth erreichte das Schwestermodell mit kleinerem Akku bereits eine gute Note von 77 %. Im Fazit heißt es:

Kompakt, ausdauernd, druckvoll-rockiger Sound – wenn diese Eigenschaften entscheidend sind und das typische Marshall-Design zusagt, dann macht man mit dem Kauf des Major III Bluetooth nichts falsch. Es wäre keine Überraschung, wenn dieser kabellose Kopfhörer zeitnah die Bestseller-Listen erobert – er hat es absolut verdient. Stefan Bubeck

Lohnt sich das Angebot?

Wie erwähnt handelt es sich hier um die leicht verbesserte Variante des Major 3. Mit einem Preis von 79,99 Euro (versandkostenfrei) bei Saturn ist das ein hervorragendes Angebot, insbesondere in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Vergleich: Die normale Variante „Major 3 Bluetooth“ kostet mit einem Online-Bestpreis von 66 Euro (zum ). Das sind 17 % weniger Geld, dafür ist die Akkulaufzeit aber auch nur halb so lang und der Assistent kann nicht direkt per Taste am Kopfhörer gestartet werden. Beides sind sehr gute Angebote, im Zweifel würde ich persönlich trotz des Aufpreises für das Voice-Modell entscheiden.