Marvel-Action heute im TV – doch ein Held teilte schon vor dem MCU aus

Nicht jeder Marvel-Film gehört zum Marvel Cinematic Universe (MCU), doch das hält sie nicht davon ab, beeindruckende Unterhaltung zu bieten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„The Punisher“ im Free-TV sehen

Am Freitag, den 9. Mai 2025, könnt ihr den Film „The Punisher“ um 22:15 Uhr bei RTL2 sehen. Die zentrale Figur des Punishers wird von Thomas Jane verkörpert, während John Travolta in die Rolle seines Widersachers Howard Saint schlüpft. Solltet ihr es jedoch nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, könnt ihr den Film bei Netflix und WOW streamen.





Anzeige

Wenn ihr noch tiefer ins MCU eintauchen wollt, könnt ihr vor „The Punisher“ den Film „Iron Man 3“ bei RTL2 sehen. Alternativ streamt ihr den Film bei Disney+.

Anzeige

Das erwartet euch bei „The Punisher“

Frank Castle (Thomas Jane) führt zunächst ein unauffälliges Leben als FBI-Special-Agent. Doch bei einer seiner jüngsten Missionen läuft etwas schief, und ein junger Mann kommt unglücklicherweise ums Leben. Der Vater des Getöteten, Howard Saint (John Travolta), gibt Frank die Verantwortung für den tragischen Verlust und schwört bittere Vergeltung.

Er setzt seine Handlanger darauf an, Franks gesamte Familie zu ermorden, um ihm denselben Schmerz zuzufügen. Nach dem grausamen Massaker, das er als Einziger überlebt, nimmt Frank den Namen Punisher an und schwört, die Schuldigen Stück für Stück zur Rechenschaft zu ziehen. Ohne Rücksicht auf Gnade verfolgt er seinen Weg der Rache.

Anzeige

Das MCU hat mit „Thunderbolts“ erneut Zuwachs bekommen. Warum dieser MCU-Film anders ist, erklären Florence Pugh und David Harbour unseren kino.de-Kollegen in ihrem Video:

Dieser MCU-Film ist anders: Florence Pugh und David Harbour über „Thunderbolts“

Noch mehr Punisher

Der Punisher gehört zweifellos zu den härtesten Helden im Marvel-Universum. Seine kompromisslose Gewalt hat ihm eine große Fangemeinde eingebracht, weshalb Marvel ihn in der Serie „The Punisher“ erneut ins Rampenlicht stellte. In der Serie schlüpft Jon Bernthal in die Rolle von Frank Castle, besser bekannt als der Punisher.

Die Handlung greift zwar die Ursprungsgeschichte des Charakters auf, widmet sich jedoch mit deutlich mehr Zeit den einzelnen Erzählsträngen. Im Jahr 2018 wurde die Serie sogar mit dem Saturn Award in der Kategorie „Beste neue Superhelden-Serie“ ausgezeichnet. Leider wurde die Produktion nach nur zwei Staffeln von Netflix eingestellt. Wer einen Blick in die Serie werfen möchte, kann das bei Disney+ tun.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.