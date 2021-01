Das Marvel Cinematic Universe (MCU) gilt seit 2014 als das erfolgreichste Film- und Fernseh-Franchise in den USA. Das Superhelden-Film-Universum besteht aktuell aus 23 Filmen, 13 Serien und mehreren kleinen Spin-Offs. Disney und Marvel haben großzügig für die Zukunft geplant – doch das Jahr 2020 bestand auch beim MCU aus Verschiebungen und gähnender Leere. Hier auf GIGA findet ihr den Überblick über alle Filme der verschiedenen Phasen sowie die Serien und Kurzfilme des Marvel Cinematic Universe.

Verschiebungen & Änderungen: Pläne für Phase 4 des MCU

Auf der San Diego Comic-Con 2019 gaben die Verantwortlichen hinter dem Marvel Cinematic Universe große Pläne für 2020 bekannt – doch die Pandemie und geschlossene Kinos brachten wenige Monate später alle Pläne zu Fall. Eigentlich sollte letztes Jahr mit „Black Widow“ und „Eternals“ die vierte Phase des MCU gestartet werden. Ebenso sollte 2020 „The Falcon and the Winter Soldier“ als erste exklusive Marvel-Serie für Disney+ erscheinen. Nahezu alles wurde um ein Jahr verschoben, auch die für 2021 geplanten „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und „Thor: Love and Thunder“ sollen nun erst 2022 in die Kinos kommen.

Neben den verschmerzbaren Verschiebungen, gibt es aber auch unveränderliche, traurige Fakten. So erlag „Black Panther“-Darsteller Chadwick Boseman im August 2020 seinem Darmkrebs. Das „Black Panther“-Sequel ist weiterhin für 2022 angesetzt, ob die Hauptrolle des König T'Challa einfach nur neu besetzt wird, oder man auch im Film das Kostüm und somit die Heldenrolle weitergibt, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Marvel-Filme und -Serien auf Disney+

Marvel Cinematic Universe Phase 1, 2, 3 & 4 – alle Filme

Aktuell wird das Film-Universum von Marvel in vier Phasen unterteilt, welche die Filme von 2008 bis 2012, von 2013 bis 2015 sowie die aktuellen Filme bis 2019 und die geplanten Filme danach unterteilt. Dabei haben die Phasen nichts mit der chronologischen Reihenfolge der Filme selbst zu tun. So spielen „Thor“ und Teile der „Captain America“-Reihe vor der Gründung der SSR (Strategic Scientific Research) und die Serie „Agent Carter“ größtenteils vor S.H.I.E.L.D. Wer die Filme und Serien in der Reihenfolge sehen möchte, in der die jeweilige Handlung spielt, sollte bei unseren Kollegen von Kino.de vorbeischauen, dort findet ihr die MCU-Timeline.

Marvel Cinematic Universe Phase 1: Avengers Assembled

Deutscher Titel Originaltitel Release Iron Man 14. April 2008 Der unglaubliche Hulk The Incredible Hulk 06. Juni 2008 Iron Man 2 26. April 2010 Thor 21. April 2011 Captain America: The First Avenger 19. Juli 2011 The Avengers 11. April 2012

Marvel Cinematic Universe Phase 2

Deutscher Titel Originaltitel Release Iron Man 3 18. April 2013 Thor - The Dark Kingdom Thor: The Dark World 30. Oktober 2013 The Return of the First Avenger Captain America: The Winter Soldier 13. März 2014 Guardians of the Galaxy 21. Juli 2014 Avengers: Age of Ultron 13. April 2015 Ant-Man 29. Juni 2015

Marvel Cinematic Universe Phase 3

Deutscher Titel Originaltitel Release The First Avenger: Civil War Captain America: Civil War 28. April 2016 Doctor Strange 27. Oktober 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 27. April 2017 Spider-Man: Homecoming 13. Juli 2017 Thor: Tag der Entscheidung Thor: Ragnarok 31. Oktober 2017 Black Panther 15. Februar 2018 Avengers: Infinity War 26. April 2018 Ant-Man and the Wasp 26. Juli 2018 Captain Marvel 07. März 2019 Avengers: Endgame 25. April 2019 Spider-Man: Far From Home 05. Juli 2019

Marvel Cinematic Universe Phase 4

Titel Release Black Widow 07. Mai 2021 Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings 09. Juli 2021 Eternals 05. November 2021 Spider-Man 3 17. Dezember 2021 Thor: Love and Thunder 06. Mai 2022 Black Panther 2 08. Juli 2022 Captain Marvel 2 11. November 2022 Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023

Zukunft – MCU Phase 5?

Titel Release Doctor Strange in the Multiverse of Madness TBA Ant-Man and the Wasp: Quantumania TBA Fantastic Four TBA Blade TBA

Alle Serien des Marvel Cinematic Universe

Mittlerweile haben fünf Fernseh- und Streaming-Netzwerke Serien produziert, die dem Marvel Cinematic Universe angehören. Aktuell konzentriert Disney die neuen MCU-Serien unter den Marvel Studios, womit diese exklusiv für ihren Streamingdienst produziert werden. Wie es um die bereits angekündigten Serien anderer Studios steht, ist derzeitig nicht bekannt. Wir haben euch hier die abgeschlossenen und geplanten Serien zusammengefasst:

MCU: Alle Serien der verschiedenen Studios

ABC-Serien (MCU)

Serie Staffeln (geplant)

Folgen (geplant)

Release Agents of S.H.I.E.L.D. 7 136 2013-2020 Agent Carter 2 18 2015-2016 Inhumans 1 8 2017 Damage Control (1) (?) TBA Most Wanted (1) (?) TBA

Netflix-Serien (MCU)

Serie Staffeln

Folgen

Release Daredevil 3 39 2015-2018 Jessica Jones 3 39 2015-2019 Luke Cage 2 26 2016-2018 Iron Fist 2 23 2017-2018 The Punisher 2 26 2017-2018 The Defenders 1 8 2017

Freeform-Serien (MCU)

Serie Staffeln (geplant) Folgen (geplant) Release Cloak and Dagger 2 20 2018-2019 New Warriors (1) (10) TBA

Hulu-Serien (MCU)

Serie Staffeln (geplant) Folgen (geplant) Release

Runaways 3 33 2017-2019 Helstrom 1 10 2020 Ghost Rider (1) (?) TBA

Disney+-Serien (MCU)

Serie Staffeln (geplant)

Folgen (geplant) Release WandaVision 1 9 15. Januar 2021 The Falcon and the Winter Soldier 1 6 19. März 2021 Loki 1 (2) 6 (?) Mai 2021 What if ...? 1 (2) 10 (20) Mitte 2021 Ms. Marvel (1) (?) Ende 2021 Hawkeye (1) (?) Ende 2021 Moon Knight (1) (6) 2022 She-Hulk (1) (10) 2022 Secret Invasion (1) (6) TBA Ironheart (1) (?) TBA Armor Wars (1) (?) TBA

Marvel Cinematic Universe Specials & Miniserien

Neben den Filmen und Serien wurden auch ein paar Specials, Kurzfilme und Webserien produziert, welche ebenfalls zum MCU gehören. So wurden die Kurzfilme namens „Marvel One-Shots“ bei einigen DVD- und Blu-ray-Releases von Marvel-Filmen hinzugefügt. Die verschiedenen „One-Shots“ haben wir hier für euch zusammengefasst:

Deutscher Titel Originaltitel Auf folgendem Release/Dienst: Der Berater The Consultant Thor Etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thors Hammer A Funny Thing Happend on the Way to Thors Hammer Captain America: The First Avenger Objekt 47 Item 47 The Avengers Agent Carter Iron-Man 3 Der Mandarin All Hail the King Thor - The Dark Kingdom Peters To-Do-Liste Peter's To-Do List Spider-Man: Far From Home The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Disney+

Darüber hinaus gab es noch zu Promotion-Zwecken die fiktionale Nachrichtensendung „WHiH Newsfront“. Diese berichtete über Twitter unter anderem über die „Geschehnisse“ bei „Ant-Man“ und „The First Avenger: Civil War“.

