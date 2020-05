Das Spin-Off „Mayans M.C.“ der beliebten Biker-Serie „Sons of Anarchy“ startete im September 2018 in den USA. Mittlerweile gibt es zwei Staffeln über den „Mayans Motorcylce Club“ – hierzulande gibt es nun endlich einen Sendeplatz für den Ableger. Wo ihr „Mayans M.C.“ schon jetzt in Deutschland im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Auch wenn es einige Probleme mit der Serie nach der Übernahme von Disney gab, was unter anderem dazu führte, dass Serien-Mitbegründer Kurt Stutter (The Shield, Southpaw) gehen musste, ist die dritte Staffel nach wie vor fest geplant. Warum man dem „Sons of Anarchy“-Spin-Off hierzulande keine größere Beachtung schenkte, ist unklar.

„Sons of Anarchy“ hatte über alle sieben Staffeln ein eingeschworenes Publikum. Und auch „Mayans M.C.“ konnte recht gute Kritiken einfahren. In Deutschland hat sich nach den ersten beiden Staffeln, die in den USA bereits gesendet wurden, allerdings lange Zeit kein Anbieter oder TV-Sender für die Serie gefunden. Hierzulande kann man die Serie deswegen aktuell nur in der Originalversion im Stream sehen – das ändert sich jedoch ab Mai 2020.

Deutschland-Start von „Mayans M.C.“

Ungewöhnlich lang mussten deutsche „Sons of Anarchy“-Fans auf eine lokalisierte Version der Spin-Off-Serie warten. Ab dem 08. Mai 2020 läuft nun die erste Staffel von „Mayans M.C.“ auf Sky Atlantic. Die aktuelle Folge mit deutscher Vertonung seht ihr immer freitags um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender. Natürlich könnt ihr die einzelnen Folgen auch nach der Ausstrahlung im Stream sehen. Wahlweise ist dies über das monatliche kündbare Sky Ticket Entertainment oder (wenn ihr bereits regulärer Pay-TV-Kunde bei Sky seid) über Sky Go möglich.

Wo läuft „Mayans M.C.“ im Stream in Deutschland?

Wer nicht auf die deutsche Ausstrahlung warten möchte und kein Problem damit hat, die Serie im englischen Original zu sehen, beziehungsweise Untertitel mitzulesen, kann die beiden Staffeln von „Mayans M.C.“ aktuell bei folgenden Streamingdiensten als OV/OmU komplett sehen:

Kann man „Mayans M.C.“ bei Netflix schauen?

Derzeit ist „Mayans M.C.“ noch nicht im Programm des On-Demand-Dienstes – im Unterschied zum Vorgänger, der schon längere Zeit zu einer der festen Größen des Angebots von Netflix gehört. Selbst wollte man sich wohl nicht um die deutsche Lokalisierung kümmern. Nun wird die Serie mit deutscher Synchronisierung erst einmal auf Sky ausgestrahlt. Bis die Serie also in der Flatrate von Netflix enthalten ist, könnte noch einige Zeit verstreichen. Sobald es eine Ankündigung zu „Mayans M.C“ auf Netflix gibt, werden wir euch an dieser Stelle darüber auf dem Laufenden halten.

