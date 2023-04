Wer mit der PS5 liebäugelt und dazu noch einen neuen Kabel-DSL-Anschluss gebrauchen kann, sollte aktuell bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort könnt ihr euch die NextGen-Konsole als Prämie zu den Vodafone GigaZuhause-Tarifen sichern und zusätzlich von vergünstigten monatlichen Gebühren im ersten halben Jahr profitieren.

PS5 als Prämie zum Kabel-DSL-Anschluss bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt könnt ihr euch eine PlayStation 5 (Disc Edition) bis zum 13. April 2023 als Prämie zum neuen Kabel-DSL-Anschluss von Vodafone sichern und spart die ersten 6 Monate auch noch an der monatlichen Gebühr (bei MediaMarkt ansehen). Alle Anschlüsse kosten in den ersten 6 Monaten 19,99 Euro pro Monat, der Bereitsstellungspreis entfällt. Ab dem 7. Monat wird dann der reguläre Preis fällig.

Holt euch die PS5 und schnelles Vodafone-Internet bei MediaMarkt

Die PS5 gibt es als Prämie zu den „GigaZuhause 500 Kabel“ und „GigaZuhause 1.000 Kabel„-Anschlüssen im Vodafone-Netz. Die Zuzahlung beträgt 299 Euro, was einer Ersparnis von 250 Euro gegenüber dem UVP der Konsole entspricht.

Falls diese nicht in eurem Wohnort verfügbar sind, stehen noch weitere DSL-Tarife zur Auswahl – mit der PS5, Nintendo Switch oder einem MediaMarkt-Gutschein als Prämie. Gebt einfach eure Adresse in die Suchmaske bei MediaMarkt ein und schon werden euch alle verfügbaren Angebote angezeigt.

Bis zu 1.000 MBit/s Kabel-DSL von Vodafone und PS5 als Prämie dazu bei MediaMarkt (Bildquelle: MediaMarkt)

Vodafone gehört zu den größten Internetanbietern von Kabel-Internet in Deutschland. Je nach Wohnort sind Surfgeschwindigkeiten mit bis zu 1.000 MBit/s im Download möglich. Damit streamt ihr ganz bequem auf mehreren Geräten gleichzeitig Filme, Serien und Musik. Ein Telefonanschluss mit Festnetz-Flatrate ist inklusive und ein passender und leistungsstarker Router, der als Kabelmodem, WLAN-Router und DECT-Telefonanlage dient, ist ebenfalls enthalten.

Was muss ich beim Wechsel des Internetanbieters beachten?

Vodafone bietet einen kostenlosen und praktischen Wechselservice an, der die meiste Arbeit für euch übernimmt. Ihr bekommt nach erfolgreicher Bestellung ein Anbieterwechselformular zugesendet, welches ihr ausfüllen und an Vodafone zurücksenden müsst. Danach könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und warten, bis der neue Anschluss an- und der alte abgeschaltet wird. Vodafone verspricht hierbei, dass dies nahtlos passiert und ihr nicht ohne Internet dasitzt. Eure alte Rufnummer könnt ihr dabei ohne Probleme mitnehmen.