Top-Asus-Notebook im Preissturz bei MediaMarkt: Das ZenBook 13 mit OLED-Display gibt es am Cyber Monday zum absoluten Tiefstpreis von 649 Euro. Das Notebook hat nicht nur ein OLED-Display und sieht unverschämt gut aus, sondern mit i5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD auch ein starkes Innenleben.

Asus Zenbook mit OLED-Display für 650 Euro

Die Zenbooks von Asus sind High-End-Ultrabooks, also kompakte und trotzdem performante Allrounder für unterwegs. Das Modell UX325EA-KG327T aus der Reihe ist besonders interessant wegen seines OLED-Displays, das perfektes Schwarz, intensive Farben und einen geringen Input Lag verspricht. Mit seinen geringen 1,14 Kilo und der kompakten Größe passt das schlanke Notebook in jeden Rucksack.

Das 13,3 Zoll in der Diagonale messende Display sorgt für ein kristallklares Bild, kontrastreiche Farben und macht mit seinen 400 cd/m² auch bei heller Umgebung eine gute Figur. Der Hersteller gibt außerdem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden an. Mit dem i5-1135G7 bekommt man einen modernen Prozessor der Tiger-Lake-Generation mit 4 Kernen und 8 Threads sowie performanter Intel Iris-Xe-Grafik, mit der auch einige weniger anspruchsvolle Games laufen sollten. 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD sind ebenfalls sehr gute Spezifikationen.

Wenn ihr also auf der Suche nach einem kleinen, aber leistungsstarken Notebook seid, solltet ihr euch das aktuelle Angebot bei MediaMarkt näher ansehen. Dort gibt es das Asus ZenBook per Direktabzug gerade für 649 Euro (statt 1.099 Euro UVP, Normalpreis in den letzten Monaten ca. 800 bis 900 Euro laut idealo). Wenn ihr den 10 Euro Newsletter-Gutschein mitnehmt, könnt ihr sogar zusätzlich sparen. Beachtet: Auf der Produktseite bei MediaMarkt steht ein höherer Preis – im Warenkorb werden noch einmal 50 Euro abgezogen.

Asus ZenBook 13 OLED UX325EA-KG327T

Asus ZenBook 13 OLED UX325: Ausstattung im Detail

Das kleine ZenBook sieht nicht nur sehr edel aus, es hat auch einiges an Leistung zu bieten:

Modellnummer: UX325EA-KG327T

13,3 Zoll OLED-Display (Glossy, bis 400 cd/m²) Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 60 Hz)

Intel Core i5-1135G7 Prozessor, Iris-Xe-Grafik

16 GB RAM

512 GB SSD-Speicher

Betriebssystem: Windows 10 Home vorinstalliert, berechtigt für Upgrade auf Windows 11 (Update voraussichtlich Ende 2021)

Beleuchtete Tasten

Integrierte Webcam

Bis zu 18 Stunden Akku-Laufzeit

Anschlüsse: HDMI 2.0, USB 3.2, 2× Thunderbolt 4, 3,5-mm-Klinke, Micro-SD-Slot

Gewicht: 1,14 Kilogramm

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann. Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

