Euer Stromtarif ist einfach viel zu teuer und ihr überlegt schon lange, euch nach einem neuen Anbieter umzusehen, um etwas Geld zu sparen? MediaMarkt bietet jetzt Strom ab 30 Cent pro kWh an und schenkt euch beim Wechsel bis zu 150 Euro. GIGA hat die Details.

MediaMarkt-Strom: Sichert euch beim Wechsel einen Gutschein bis 150 Euro

MediaMarkt bietet nicht nur zahlreiche Schnäppchen auf Elektroartikel und Haushaltsgeräte an, ihr könnt dort jetzt auch euren Stromanbieter wechseln und einen Shopping-Gutschein im Wert von bis zu 150 Euro als Prämie dazu bekommen.

Ihr habt bei MediaMarkt die Wahl zwischen Tarifen von E.ON und der E.ON-Tochter eprimo. Beide Anbieter versprechen 100 Prozent Ökostrom, der aus regenerativen Energiequellen stammt und eine Preisgarantie von bis zu 24 Monaten. Ob sich ein Wechsel von eurem aktuellen Anbieter lohnt, checkt ihr am besten selbst: Gebt dazu einfach eure Postleitzahl und euren persönlichen Stromverbrauch an und vergleicht den MediaMarkt-Tarif mit euren aktuellen Kosten – am besten haltet ihr dafür eure letzte Stromrechnung bereit.

Tarif-Details:

eprimo E.ON Preisgarantie 12 Monate 24 Monate Vertragslaufzeit 12 Monate 24 Monate Gutscheinhöhe Bis 3.499 kWh: 75 Euro

Bis 4.499 kWh: 100 Euro

Ab 5.000 kWh: 150 Euro Bis 3.499 kWh: 50 Euro

Bis 4.499 kWh: 80 Euro

Ab 5.000 kWh: 120 Euro

Strom bei MediaMarkt: Was tun für Stromanbieter-Wechsel?

Den Stromanbieter zu wechseln ist einfacher, als man vermutet: Praktischerweise bieten E.ON und eprimo an, den Vertrag beim alten Anbieter für euch zu kündigen. Dazu müsst ihr lediglich beim Buchen des Tarifs angeben, dass es sich um einen Anbieterwechsel handelt und eure Zähler- und alte Kundennummer eintragen. Sobald alles geklappt hat, erhaltet ihr einen Brief vom neuen Stromanbieter mit allen nötigen Informationen wie dem Abschlagsplan und eurer neuen Kundennummer.

Mehr zum Thema „Stromanbieter kündigen“ erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Stromanbieterwechsel bei MediaMarkt: Lohnt sich das Angebot?

Wir können nicht pauschal sagen, ob sich ein Wechsel für euch lohnt, da bei Stromangeboten verschiedene Faktoren wie Bundesland, Haushaltsgröße, der eigene Strom-Verbrauch und natürlich die Preise beim vorigen Anbieter eine wichtige Rolle spielen. Mit ihrem Ökostrom-Angebot liegen E.ON und eprimo preislich im Mittelfeld. Den Gutschein eingerechnet, dürfte sich der Wechsel gewiss für manche von euch lohnen.