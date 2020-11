Schon vor dem Black Friday am 27.11. nimmt die Dichte krasser Schnäppchen zu, unter anderem auch bei MediaMarkt. Wir verraten, bei welchen Produkten ihr schon jetzt sparen könnt und wie ihr euch optimal auf den Black Friday bei MediaMarkt vorbereitet.

Angebote zur Black Friday Week bei MediaMarkt: Hier könnt ihr jetzt schon sparen

MediaMarkt feiert den „Black Week“. Auch wenn die Deals am Black Friday (und vermutlich dem Wochenende danach) ihren Höhepunkt finden werden, gibt es jetzt schon viele gute Angebote. Hier unsere Highlights.

Smartphones und Tablets ohne Vertrag

Smartphones mit Vertrag

Fernseher

PC, PC-Zubehör und Speicher

Kingston HyperX Cloud II : Gaming-Headset für 49,71 Euro

: Gaming-Headset für FritzBox 7590 + FritzRepeater 2400: DSL-Modem mit WLAN-Router und Mesh-fähiger Repeater im Set für 239,99 Euro (versandkostenfrei)

Smartwatches

Games

Hinweis: Bei vielen Spielen werden im Warenkorb noch 0,50 Euro abgezogen. Bei Warenkörben unter 59 Euro und/oder USK-18-Spielen fallen Versandkosten an – nutzt die Marktabholung, um diese zu sparen.

Audio

Haushalt und Wohnen

Black Friday bei MediaMarkt – was wir erwarten

Ob ihr nun Schnäppchen-Stöberer seid, die sich spontan inspirieren lassen oder schon seit Wochen auf ein gutes Angebot zu eurem Wunschprodukt wartet – den Black Friday habt ihr euch wahrscheinlich schon dick im Kalender angestrichen. In Deutschland dürfte auch 2020 MediaMarkt vorne mit dabei sein, was die Versorgung der Bevölkerung an Bestpreisen angeht – davon gehen wir anhand der Erfahrungen der letzten Jahre aus. Zwar nennt MediaMarkt das Shopping-Event Red Friday, dieser findet aber ebenfalls am 27.11. statt – und bildet mit dem folgenden Wochenende (Black Weekend) den Black November. Besonderheit: Bereits in der gesamten Woche vom Black Friday, passend Black Friday Week betitelt, lassen sich geniale Schnäppchen machen – welche das sind, zeigen wir oben.

Wie kann ich mich auf Red Friday und Black Weekend bei MediaMarkt vorbereiten?

Wer gute Schnäppchen machen möchte, kann schon im Vorfeld Schritte ergreifen, um optimal vorbereitet zu sein.