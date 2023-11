MediaMarkt räumt ab: Diese 27 Black-Friday-Angebote gibt’s noch – aber nur kurz

MediaMarkt und Saturn hauen zum Black Friday die besten Deals des Jahres raus. Ihr habt jetzt die letzte Möglichkeit, Rabatte auf zahlreiche Artikel zu ergattern. Wir haben uns die Angebote genauer angesehen und verraten, welche am besten sind.

Black Friday bei MediaMarkt & Saturn im Preis-Check

Aktuell bekommt ihr die Chance, bei den Black-Friday-Angeboten von MediaMarkt und Saturn zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Fernseher, Tablet oder Speicherkarte – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Zudem ist der Versand der reduzierten Artikel häufig kostenlos. Beachtet, dass die Preise nur bis 27.11.2023 (8:59 Uhr) gelten und besonders beliebte Produkte vorzeitig ausverkauft sein können. Die besten Deals haben wir für euch unten zusammengefasst.



MediaMarkt Black Friday: Das sind die 27 besten Deals

Wir haben die Preise der laufenden Black-Friday-Aktion mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend die besten aktuellen Schnäppchen.

Nintendo Switch OLED-Modell + Mario Kart 8 Deluxe OLED-Version der Nintendo Switch, Rot/Blaue Joy-Cons, Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe (Download-Code) + 3 Monate Switch Online. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:34 Uhr

Sony Xperia 10 V (128 GB) Statt 379 Euro. Kompaktes Smartphone mit Snapdragon 695, 6,1 Zoll FHD+ AMOLED-Display, 60 Hz, 6 GB RAM, 128 GB Speicher (erweiterbar), 3,5 mm Klinke, 5.000 mAh, Android 13. Modelljahr 2023. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:39 Uhr

Dyson V15 Detect Absolute (2023) Statt 799 Euro UVP: Stielsauger mit 660 Watt und 3 Saug-/Reinigungsmodi (Eco-Auto-Boost), Lichtstrahl speziell für Hartböden und bis zu 60 Minuten Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 10:35 Uhr

Apple AirPods mit Ladecase (2. Generation) Statt 149 Euro UVP: In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth in Weiß. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:28 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (9. Generation 2021) Statt 429 Euro UVP: iOS-Tablet mit 10,2-Zoll-Display und 64 GB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 209,99 Euro: 10,5-Zoll-Tablet mit 32 GB Speicher, 3 GB RAM und Android 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:36 Uhr

Garmin Fenix 7 Smartwatch Statt 699,99 Euro UVP: Edle Smartwatch mit GPS, GLONASS, Galileo und vielen Fitness-Funktionen. Kompatibel mit Android und iOS-Systemen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:37 Uhr

Samsung Portable SSD T7 Touch Statt 244,99 Euro UVP: Externe SSD-Festplatte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

LG 50NANO756QC (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz, Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:27 Uhr

Philips 55OLED708/12 (55 Zoll) Statt 1.799 Euro UVP: OLED-4K-Fernseher mit Ambilight, Smart-TV-Funktionen, 120 Hz Aktualisierungsrate und GoogleTV 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:27 Uhr

LG OLED55B39LA 4K-OLED-TV (55 Zoll) OLED-TV mit 55 Zoll, 4K, Dolby Vision, HDR10, 120 Hz, 2× HDMI 2.1, VRR, Triple Tuner, Modelljahr 2023. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:37 Uhr

Samsung GQ55S90CAT QD-OLED TV, 55 Zoll Statt ca. 1.300 Euro. 55 Zoll, OLED-TV mit Samsung-eigenem QD-OLED-Panel, HDR10+, Anti-Glare-Beschichtung, 4× HDMI 2.1, Modelljahr 2023. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Samsung GU75CU7179 LED TV (75 Zoll) Statt 1.329 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR HLG, HDR10, HDR10+ und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:30 Uhr

Google Chromecast mit Google TV (HD) Statt 37,99 Euro: Streaming Player mit Full-HD, Fernbedienung mit Spracherkennung und Stromversorgung per USB-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:20 Uhr

DJI Mini 3 Fly More Combo & DJI RC Drohne Statt 818 Euro: Bietet bis zu 10 km Reichweite und macht atemberaubende Videoaufnahmen in 4K HDR-Qualität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Krups EA8108 Arabica Picto Statt 689,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Edelstahl-Kegelmahlwerk, 1.450 Watt und Milchaufschäumdüse. Leicht zu reinigen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:22 Uhr

Tefal GC774D OptiGrill Statt 429,99 Euro UVP: 4-in-1 Kontaktgrill Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ Statt 239,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse / Grill mit 1550 Watt in Edelstahl/Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 10:06 Uhr

HyperX Cloud II, Over-ear Gaming Headset Statt 99,99 Euro UVP: Gaming-Headset mit Stummschaltung fürs Mikrofon. Kompatibel mit PlayStation, PC und Xbox One. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

JBL Charge Essential 2 Statt 149,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit USB-C-Anschluss und bis zu 20 Stunden Akku-Kapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Acer QG270S3 (27 Zoll) Statt 179 Euro: Full-HD Gaming-Monitor mit 4 ms Reaktionszeit und 180 Hz Aktualisierungsrate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Samsung 980 Pro (2 TB) Statt 174,99 Euro UVP: Interne SSD mit NVMe M.2, Heatsink, PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s). Für PS5 geeignet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 10:54 Uhr

Logitech G PRO Wireless Statt 139 Euro UVP: Gaming-Maus mit 25K DPI Sensor, RGB-Beleuchtung, programmierbaren Tasten und anpassbaren Spielprofilen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:18 Uhr

Gopro Hero 12 Statt 449,99 Euro UVP: Action-Kamera mit WLAN und Touchscreen + Dual Battery Charger und Enduro Batterie als Bonus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 11:28 Uhr

Samsung Evo Plus (microSD, 512 GB) Statt 31,90 Euro: microSD-Karte mit 512 GB, bis zu 130 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit und SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter Statt 1.249 Euro. Saug- und Wischroboter. Wartungsarm dank Absaugstation. „Imtest“-Wertung: Gut (1,9). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:38 Uhr

Black Friday 2023 bei MediaMarkt & Saturn

Am Black Friday 2023 könnt ihr auch bei MediaMarkt und Saturn wieder mit tollen Angeboten rechnen. Freut euch auf satte Rabatte in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Computer und Zubehör. Auch Smartphones, Gaming-Ausrüstung, Audio-Produkte sowie Fotografie-Equipment werden im Preis reduziert. Für Smart-Home-Fans gibt es ebenfalls zahlreiche Deals. Um nichts zu verpassen, abonniert am besten den MediaMarkt-Newsletter und behaltet die Website im Auge. Tipp: Vergleicht im Vorfeld die Preise und legt euch eine Wunschliste an! Am Black Friday findet ihr hier natürlich auch wieder eine Zusammenfassung der besten Angebote.

myMediaMarkt: Welche Vorteile bietet das Bonusprogramm?

MediaMarkt bietet unter dem Namen „myMediaMarkt“ ein Bonusprogramm an. Mit jedem Einkauf sammelt man Punkte, die man gegen Einkaufsgutscheine eintauschen kann. Da die Mitgliedschaft völlig kostenlos ist, lohnt sie sich vor allem für Stammkunden.

Neben regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen profitieren Mitglieder außerdem von diesen Vorteilen:

Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Alle Rechnungen und Belege für vergangene MediaMarkt-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

Ein weiterer Vorteil ist die Verlängerung der 0%-Finanzierung von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate.

Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 28 Tage verdoppelt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.