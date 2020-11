Der Black Friday bei MediaMarkt ist fast zu Ende. Auch wenn viele Artikel bereits vergriffen sind, gibt es ein paar letzte gute Angebote! GIGA verrät, wo ihr noch sparen könnt.

Angebote zur Black Friday Week bei MediaMarkt: Hier könnt ihr richtig sparen

Die Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt werden von der GIGA-Redaktion mehrfach täglich aktualisiert, geprüft und sortiert. Zur besseren Einordnung geben wir Vergleichspreise an, die den Straßenpreis widerspiegeln, ermittelt mithilfe von idealo. Sind Angebote besonders empfehlenswert, weil es a) Top-Produkte und mit b) erheblichem Rabatt sind, markieren wir das mit 🔥. Nutzt bei Bestellungen ab 100 Euro den Newsletter-Gutschein, um zusätzlich 10 Euro zu sparen. Da die Preise um den Black Friday herum oft schwanken, alle Angaben ohne Gewähr.

PC, Laptop, PC-Zubehör und Speicher

Smartphones ohne Vertrag

Smartphones und Tablets mit Vertrag

Fernseher und TV-Zubehör

🔥 Samsung GQ55Q82T : 4K-QLED-TV mit 55 Zoll von 2020 mit HDMI 2.1/120 Hz für 798,36 Euro (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.066,60 Euro

: 4K-QLED-TV mit 55 Zoll von 2020 mit HDMI 2.1/120 Hz für (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.066,60 Euro 🔥 Samsung GQ65Q82T : 4K-QLED-TV mit 65 Zoll von 2020 mit HDMI 2.1/120 Hz für 1.111,27 Euro (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.487,64 Euro

: 4K-QLED-TV mit 65 Zoll von 2020 mit HDMI 2.1/120 Hz für (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.487,64 Euro Samsung GQ65Q700T : QLED-TV mit 65 Zoll, 8K-Auflösung (!), 4× HDMI 2.1 für 1.899,89 Euro (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 2.533,48 Euro

: QLED-TV mit 65 Zoll, 8K-Auflösung (!), 4× HDMI 2.1 für (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 2.533,48 Euro TCL 55 C 715 : 4K-QLED-TV mit 55 Zoll, Android TV für 486,43 Euro statt 529,71 Euro

: 4K-QLED-TV mit 55 Zoll, Android TV für statt 529,71 Euro LG 55NANO959NA : NanoCell-TV mit 55-Zoll, 8K-Auflösung (!) und für 1349,12 Euro (versandkostenfrei) statt 2.299 Euro

: NanoCell-TV mit 55-Zoll, 8K-Auflösung (!) und für (versandkostenfrei) statt 2.299 Euro 🔥 HiSense 58A7100F : 4K-LED-TV mit 58 Zoll für 333,38 Euro (versandkostenfrei) statt 389 Euro

: 4K-LED-TV mit 58 Zoll für (versandkostenfrei) statt 389 Euro Amazon Fire Stick Lite: Streaming Stick mit Alexa-Fernbedienung inkl. 2 Monate HD-TV per Zattoo Ultimate für 19,49 Euro statt 29,23 Euro

Games

Hinweis: Bei vielen Spielen werden im Warenkorb noch 0,50 Euro abgezogen. Bei Warenkörben unter 59 Euro und/oder USK-18-Spielen fallen Versandkosten an – nutzt die Marktabholung, um diese zu sparen. Aufgrund von Volatilität, matchenden Angeboten in anderen Shops und fehlender Vergleichbarkeit zu Digitalangeboten beschränken wir uns hier auf eine redaktionelle Auswahl ohne Vergleichspreise.

Tablets

🔥 Microsoft Surface Pro 7: Win-10-Tablet mit i5-1035G4, 8 GB RAM, 256 GB Speicher für 876,35 Euro statt 1.069 Euro

Audio

Samsung Galaxy Buds Plus: True Wireless In-Ear Kopfhörer für 67,26 Euro statt 89 Euro

Mobilität

Xiaomi Mi Scooter 1s: E-Scooter mit Straßenzulassung für 339 Euro statt 384,99 Euro

Kamera

🔥 Sony Alpha 6000 + Kit-Objektiv + Zoom-Objektiv + Tasche + 16 GB Speicherkarte: Systemkamera mit Zubehörpaket für 598,53 Euro statt ca. 700 Euro

Smartwatches und Fitnesstracker

Haushalt und Wohnen

Black Friday bei MediaMarkt – was wir erwarten

Ob ihr nun Schnäppchen-Stöberer seid, die sich spontan inspirieren lassen oder schon seit Wochen auf ein gutes Angebot zu eurem Wunschprodukt wartet – den Black Friday habt ihr euch wahrscheinlich schon dick im Kalender angestrichen. In Deutschland dürfte auch 2020 MediaMarkt vorne mit dabei sein, was die Versorgung der Bevölkerung an Bestpreisen angeht – davon gehen wir anhand der Erfahrungen der letzten Jahre aus. Zwar nennt MediaMarkt das Shopping-Event Red Friday, dieser findet aber ebenfalls am 27.11. statt – und bildet mit dem folgenden Wochenende (Black Weekend) das Finale des „Black November“. Besonderheit: Bereits in der gesamten Woche vom Black Friday, passend Black Friday Week betitelt, lassen sich geniale Schnäppchen machen – welche das sind, zeigen wir oben.

Wie kann ich mich auf Red Friday und Black Weekend bei MediaMarkt vorbereiten?

Wer gute Schnäppchen machen möchte, kann schon im Vorfeld Schritte ergreifen, um optimal vorbereitet zu sein.