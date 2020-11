Am 27.11.2020 findet der Black Friday statt, der Tag, an dem wir die besten Schnäppchen des Jahres erwarten. Aber auch vor und nach dem Black Friday gibt es geniale Deals. Wie erwartet wird MediaMarkt das alljährliche Schnäppchenfest umfassend abfeiern. Wir sagen, was ihr erwarten könnt und wie ihr euch optimal auf den „Red Friday“ und das Black Weekend bei MediaMarkt vorbereitet.

Ob ihr nun Schnäppchen-Stöberer seid, die sich spontan inspirieren lassen oder schon seit Wochen auf ein gutes Angebot zu eurem Wunschprodukt wartet – den Black Friday habt ihr euch wahrscheinlich schon dick im Kalender angestrichen. In Deutschland dürfte auch 2020 MediaMarkt vorne mit dabei sein, was die Versorgung der Bevölkerung an Bestpreisen angeht – davon gehen wir anhand der Erfahrungen der letzten Jahre aus.

Bereits im Vorfeld hat MediaMarkt den „Red Friday“ im „Black November“ angekündigt. Soll heißen: Auch wenn die Deals dort am Black Friday (und vermutlich dem Wochenende danach) ihren Höhepunkt finden werden, gibt es dort auch jetzt schon gute Angebote. Hier einige Beispiele:

Wie kann ich mich auf Red Friday und Black Week bei MediaMarkt vorbereiten?

Wer gute Schnäppchen machen möchte, kann schon im Vorfeld Schritte ergreifen, um optimal vorbereitet zu sein.