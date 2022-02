Stark reduzierte Restposten, Einzel- sowie Ausstellungsstücke findet man in der MediaMarkt Fundgrube. Egal ob Smartphones, Tablets, Laptops, Games oder Speicherkarten – Reduzierungen jenseits der 40-Prozent-Marke sind keine Seltenheit und kostenloser Versand ebenfalls möglich. GIGA macht den Preis-Check.

MediaMarkt Fundgrube: Einzelstücke stark reduziert, Versand möglich

In der MediaMarkt Fundgrube findet ihr Restposten, Einzelstücke, sowie Ausstellungsstücke, welche MediaMarkt zu stark reduzierten Preisen verkauft, um Platz zu schaffen. Um davon zu profitieren gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder ihr lasst euch euer Fundstück zusenden oder ihr holt es bei einem Markt in eurer Nähe selbst ab.

Der Ablauf ist denkbar einfach: In der Fundgrube könnt ihr nach Kategorien, Marken oder Produkten filtern, um so euren erhofften Deal zu finden. Seid ihr fündig geworden, stellt ihr eine Online-Anfrage und ein MediaMarkt-Mitarbeiter wird sich bei euch melden und das Gerät reservieren. Ihr könnt online bezahlen und lasst euch das Gerät einfach zusenden. Die meisten Produkte lassen sich versenden, bei ausgewählten, sperrigeren Geräten ist mitunter jedoch eine Abholung im entsprechenden Markt nötig. Ab einem Warenwert von 59 Euro ist der Versand in der Regel übrigens kostenlos.

Aber auch eine Abholung funktioniert unproblematisch. Wollt ihr einem Markt in eurer Nähe selbst einen Besuch abstatten, gebt eure Postleitzahl oben in die Suchmaske ein und sucht aus der Liste euren lokalen MediaMarkt aus. Schon werden lediglich die Fundstücke aus dieser Filiale angezeigt. Habt ihr etwas passendes gefunden, wird euch nach dem Absenden eurer Anfrage zeitnah die Reservierung bestätigt und ihr könnt den Artikel abholen.

MediaMarkt Fundgrube im Test: Wie gut sind die Angebote?

Nicht alle ausgestellten Stücke sind automatisch auch Schnäppchen und es lohnt sich daher immer, vorab Preise zu vergleichen. Viele der Einzelstücke haben zwar eine signifikante Preisreduzierung, Ausstellungsgeräte könnten aber auch kleine Mängel haben.

Ein neuwertiges Apple MacBook Pro zum Beispiel wird in der Fundgrube gerade einmal 60 Euro unter aktuellem Bestpreis angeboten (Stand: Februar 2022). Ob man das Risiko bei einem geöffneten Artikel eingehen möchte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Immerhin: Man behält den vollen Garantischutz von MediaMarkt auch bei Fundgruben-Artikeln.

Der Philips AC3033/10 Luftreiniger ist laut idealo-Preisvergleich hingegen ein absoluter Schnapper (Stand: Februar 2022). Für 277 Euro ist das Gerät am Standort abzuholen. Den nächstgünstigen gibt es erst wieder für rund 400 Euro. Durchstöbern kann sich also allemal lohnen.

MediaMarkt: So könnt ihr noch mehr sparen

Nicht nur die Fundgrube lädt zur Schnäppchenjagd ein, es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, bei MediaMarkt zu sparen. Wenn ihr euch zum ersten Mal für den MediaMarkt Newsletter anmeldet, bekommt ihr einen 10-Euro-Gutschein per E-Mail zugesendet, der ab einem Mindesteinkaufswert von 100 Euro eingelöst werden kann.

Auch die Anmeldung zum MediaMarkt Club kann sich lohnen, denn neben Coupons und exklusiven Rabatten winken weitere Belohnungen sowie Cashback-Aktionen. Alle Vorteile des MediaMarkt Clubs haben wir euch hier zusammengefasst.

Weitere Restposten und Rabatte könnt ihr übrigens auch im Outlet ergattern. Erfahrt hier mehr dazu:

Wie ihr nicht nur bei MediaMarkt, sondern generell beim Online-Shopping sparen könnt, haben wir euch in diesem Video unter 2 Minuten zusammengefasst:

