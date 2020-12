Heiligabend ist erst in ein paar Wochen, doch MediaMarkt macht schon jetzt Geschenke und hat seine beliebte Weihnachtsaktion 2020 neu aufgelegt. Zu jedem Produkt gibt es ein weiteres gratis dazu und dadurch ergeben sich ein paar richtig gute Bundle-Angebote. Wir haben die besten Deals zusammengefasst.

MediaMarkt: Ein Produkt kaufen, ein weiteres geschenkt bekommen

MediaMarkt hat gerade eine weihnachtliche Bundle-Aktion am Start, die Schnäppchenjäger bereits kennen sollten: Zu jedem Produkt aus dem neuen Prospekt gibt es ein Geschenk dazu. Meistens handelt es sich dabei um echt gute Deals und die beliebtesten Bundles waren in den letzten Jahren schnell ausverkauft. Beachtet also, dass viele Angebote bereits vor offiziellem Aktionsende am 21. Dezember vergriffen sein können.

Zur Aktion bei MediaMarkt

Wir haben die Aktionspreise von MediaMarkt mit denen anderer Händler verglichen und verraten, bei welchen Geschenke-Bundles ihr am meisten spart.

MediaMarkt Geschenke-Aktion: Die besten Angebote im Preis-Check

Tipp: Ab 100 Euro Mindestbestellwert könnt ihr zusätzlich 10 Euro sparen, wenn ihr euch für den MediaMarkt-Newsletter anmeldet.

