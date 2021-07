MediaMarkt verspricht im neuen Gutscheinheft über 16.000 Euro Ersparnis. Ganz so viel werden die meisten eher nicht sparen, aber ein paar Angebote können sich durchaus sehen lassen. Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt Gutscheinheft: So funktioniert die Aktion

Der aktuelle MediaMarkt-Flyer ist kein Prospekt im klassischen Sinne, sondern erscheint als Gutscheinheft. Doch keine Sorge: Um an der Rabattaktion teilzunehmen, müsst ihr keine Coupons ausschneiden und an der Kasse vorzeigen, sondern einfach die Produkte in den Warenkorb legen. Der finale Angebotspreis wird dort dann automatisch angezeigt. Je nach Produkt gibt es entweder einen bestimmten Betrag als Direktabzug, einen prozentualen Rabatt, einen Gutschein oder ein Geschenk obendrauf. Alle Preise gelten bis 3. August 2021 (20 Uhr) oder solange der Vorrat reicht.

MediaMarkt: Das sind die besten Gutcheinheft-Angebote

Wir haben sämtliche Preise mit denen anderer Händler verglichen, das sind die unserer Meinung nach besten Deals der aktuellen MediaMarkt-Aktion:

LG 55 Zoll OLED-TV CX9 für 1.196,10 Euro (statt 2.299 Euro UVP): Testsieger-OLED-Fernseher (Note 1,5 „sehr gut“ bei Stiftung Warentest) mit 4K-Auflösung, web OS 5.0, Twin Triple Tuner und dank 4 x HDMI 2.1 perfekt fürs NextGen-Gaming in 4K mit 120 fps. Die 10 Prozent Rabatt werden erst im Warenkorb sichtbar, auch mit 65 Zoll für 1.599,30 Euro (statt 3.099 Euro UVP) erhältlich.

LG OLED55CX9LA OLED TV 55 Zoll

Oppo A74 + Earbuds für 229 Euro (statt 249 Euro UVP): Günstiges Mittelklasse-Smartphone mit 6,4 Zoll AMOLED-Display in Full-HD, Snapdragon-662-Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB Speicher (erweiterbar), 5.000 mAh Akku und 48 MP Triple-Kamera. Als Geschenk obendrauf gibt's die Oppo Enco W11 Earbuds im Wert von ca. 40 Euro.

Oppo A74 4G 128 GB Dual SIM

Samsung Galaxy Watch Active2 Aluminium 40mm

Asus ZenBook 13 OLED für 799 Euro (statt 1.099 Euro UVP): Edles 13,3 Zoll Notebook mit OLED-Display in Full-HD, i5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD.

Asus ZenBook 13 OLED

WD My Passport 5 TB für 99 Euro (Statt 160 Euro UVP): Große externe HDD mit 2,5 Zoll Formfaktor. Angebotspreis wird erst im Warenkorb sichtbar.

WD My Passport 5 TB

SanDisk Ultra 3D 2 TB für 159 Euro (statt 249,99 Euro UVP): Beliebte interne SSD mit 2 TB Speicher und 2,5 Zoll Formfaktor. Angebotspreis wird erst im Warenkorb sichtbar.

Sandisk Ultra 3D Festplatte 2 TB

Asus Rog Strix G17 Gaming Notebook für 1.599 Euro (statt 1.999 Euro UVP): Leistungsstarker Gaming-Laptop mit 17,3 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung, Ryzen 9 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD und GeForce 3060 Grafikkarte, so günstig wie nie zuvor!

Asus Rog Strix G17 G713QM-HX019T

Roccat Elo 7.1 Air Over-ear Gaming Headset

DeLonghi Ecam Kaffeevollautomat für 349 Euro (statt 529 Euro): Mit 13-stufigem Kegelmahlwerk, für schnelle Zubereitung von Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, heißem Wasser und heißer Milch.

DeLonghi Ecam 23.266.B Kaffeevollautomat

Games: 3 Spiele kaufen, 2 bezahlen – beliebte Multibuy-Aktion für Videospiele, ihr habt die Wahl aus über 170 Titeln für PS4, PS5, Xbox und PC.

Tonies: 4 Figuren kaufen, 3 bezahlen – lohnenswerte Aktion für Eltern, da Tonie-Figuren sehr preisstabil und selten günstiger zu bekommen sind.

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann. Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

