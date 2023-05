In der MediaMarkt Tarifwelt ist aktuell das Xiaomi 12T samt Allnet- und SMS-Flat sowie 12 GB Datenvolumen für unter 13 Euro im Monat erhältlich. Damit bekommt ihr das Flaggschiff-Smartphone mit Vertrag zu einem absoluten Top-Preis. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

MediaMarkt: Xiaomi 12T mit Tarif unschlagbar günstig

Kaum ist das Xiaomi 13 auf dem Markt, da purzeln die Preise für den immer noch sehr starken Vorgänger. Ihr könnt euch das Xiaomi 12T mit 256 GB Speicher inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 12 GB Datenvolumen im o2-Netz jetzt in der MediaMarkt Tarifwelt für nur 12,99 Euro im Monat holen. Es kommen einmalig noch 88,99 Euro für Zuzahlung und Anschluss sowie 4,95 Euro für den Versand hinzu. Das ist ein extrem günstiger Preis für das Top-Smartphone, wie unsere Rechnung unten beweist.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Freenet green LTE

12 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi 12T mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 12,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 49 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatlich und einmalige Kosten addiert) 405,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 400 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzüglich Gerätewerte) 5,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 0,24 Euro Angebot ansehen

Das Xiaomi 12T kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 400 Euro inklusive Versand. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben 5,70 Euro für den reinen Tarif übrig. Das entspricht 24 Cent im Monat. Ihr bekommt den 12-GB-Tarif also fast kostenlos zum Smartphone dazu.

Tipp: Kündigt den Tarif rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, nur dann geht der günstige Preis auch auf. Aber keine Sorge, falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

Xiaomi 12T: Was kann das Highend-Handy?

Xiaomi 12T im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Highlight des Xiaomi 12T ist sicherlich das 6,73-Zoll-AMOLED-Display, das Bilder mit schnellen 120 Hz wiederholt und in WQHD+ auflöst. Mit der 108-MP-Hauptkamera auf der Rückseite können 4K-Videos aufgezeichnet werden. Darüber hinaus verfügt das Highend-Gerät über eine 8-MP-Ultraweitwinkel-, 2-MP-Makro- sowie eine 20-MP-Selfie-Kamera. Auch das Innenleben macht einiges her: Das Xiaomi 12T setzt auf den leistungsfähigen MediaTek Dimensity 8100-Ultra-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Von null auf hundert lädt das Handy in blitzschnellen 18 Minuten, das auf Wunsch auch wireless.

