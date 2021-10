MediaMarkt hat sein Lager aufgeräumt und bietet in seinem aktuellen Inventur-Abverkauf etliche Angebote an. Wer nicht selbst nach den wahren Schnäppchen suchen möchte, findet in unserer Übersicht die 12 Top-Highlight-Deals, die sich wirklich lohnen.

MediaMarkt: Der große Räumungsverkauf im Schnäppchen-Check

MediaMarkt startet großen Inventur-Abverkauf und wartet mit einer Vielzahl an reduzierten Produkten aus den Kategorien Laptops, Smartphones, Entertainment, Funko-Pops und mehr auf. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch im Folgenden unsere Top-12-Deals.

Außerdem bekommt ihr mit der aktuellen „Liefer Luxus“-Aktion TV- und Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen für eine Pauschale von nur 19 Euro geliefert, aufgestellt und angeschlossen. Alle Angebote und Aktionen gelten bis zum 14.Oktober 2021 oder so lange der Vorrat reicht.

MediaMarkt-Angebote: Die besten Rabatte im Überblick

Top-Angebot der Woche

Apple AirPods Pro für 188,99 Euro (statt 279 Euro): Die sehr beliebten Bluetooth Kopfhörer von Apple mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit mit Ladecase.

Apple AirPods Pro, In-ear Kopfhörer Bluetooth

Samsung Tab A7 Wi-Fi für 149 Euro (statt 199,99 Euro): Das Tab A7 verfügt über ein LC-Display, das auf eine Diagonale von 10,4 Zoll und ein Format von 16,6 zu 10 kommt. Die Auflösung wird mit 2.000 x 1.200 Bildpunkten angegeben. Eine Frontkamera ist im oberen Rahmen zu finden, sie bietet Aufnahmen mit bis zu 5 MP. Hinten sind Bilder mit 8 MP möglich.

Samsung Tab A7 Wi-Fi, Tablet, 32 GB

Smartphones & PCs

Huawei P smart 2021 für 169 Euro (statt 229 Euro): Das Huawei P smart verfügt über ein EMUI 10.1-Betriebssystem, 128 GB internem Speicher, und 4 GB RAM und Dual-SIM-Funktion.

Huawei P smart 2021 128 GB

HP Slim Desktop-PC für 259,99 Euro (statt 349 Euro): Der HP Desktop-PC verfügt über Windows 10 Home, einen Athlon-Silver-Prozessor, eine Radeon Graphics Grafikkarte, 4 GB RAM und 256 GB SSD für leises und schnelles Arbeiten.

HP Slim Desktop-PC mit Athlon Silver Prozessor, 4 GB RAM, 256 SSD

Smart-TVs

Sony Smart-TV für 2.199 Euro (statt 3099 Euro): Der 85-Zoll-Gigant von Sony mit LED-Bildschirm verfügt über eine 4K-Bildauflösung, einen HDMI 2.1-Anschluss passend für die neue Konsolen-Generation.

Sony KE-85XH9096 LED-TV, Flat, 85 Zoll / 215 cm

Coocaa Smart-TV für 299 Euro (statt 499 Euro): Der 43-Zoll große LED-Fernseher von Coocaa kommt mit einer 4K-Auflösung und 50 Hz nativer Bildwiederholfrequenz daher.

Coocaa 43S3M LED-TV, Flat, 43 Zoll / 109 cm, UHD 4K

Coocaa OLED-Smart-TV für 888 Euro (statt 1499 Euro): Dieser 55-Zoll große Fernseher von Coocaa mit OLED-Display verfügt über eine 4K-Bildauflösung, Android-Betriebssystem und eine native Bildwiederholfrequenz von 50 Hz.

Coocaa 55S8M OLED TV, Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K

Küchen- und Haushaltsgeräte

Kitchenaid Artisan Küchenmaschine für 444 Euro (statt 499 Euro): Die beliebte KitchenAid Küchenmaschine „Artisan“ verfügt über 10 Geschwindigkeitsstufen sowie die Mehrzweck-Zubehörnabe für Aufsätze wie Fleischwolf oder Nudelmaschine. Die Rührschüssel hat ein Fassungsvermögen von 4,8 Litern.

Kitchenaid 5KSM125EQG Artisan Küchenmaschine

Philips Speedpro Max Akkusauger für 279 Euro (statt 345,99 Euro): Der Philips Akku-Staubsauger mit 360°-Saugdüse, LED-Beleuchtung an der Düse, digitaler Anzeige für Akkulaufzeit und regulierbaren Geschwindigkeitsstufen.

Philips FC 6826/01 Speedpro Max Akkusauger mit Stiel

Kopfhörer, Gaming und Spielzeug

Jlab Bluetooth Köpfhörer für 35 Euro (statt 73,99 Euro): Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit am Stück.

Jlab JBuds Air Icon, In-Ear Bluetooth Kopfhörer

B&O Play E8 Bluetooth Kopfhörer für 99 Euro (statt 350 Euro): Beliebter Bluetooth-Kopfhörer von Bang & Olufsen mit bis zu 35 Stunden Wiedergabezeit mit Ladeschale.

B&O Play E8 2.0, In-ear Kopfhörer

Nintendo Switch Lite in Gelb für 179,99 Euro (statt 199,99 Euro): Die beliebte Handheld-Konsole von Nintendo zum Sparpreis.

Nintendo Switch Lite Gelb

Funko-Pop Figur Disney Die Eiskönigin Elsa für 4,99 Euro (statt 14,99 Euro): Die beliebte Königin Elsa aus Disney Die Eiskönigin als Funko-Pop-Figur

Funko-Pop Disney Die Eiskönigin: Elsa

