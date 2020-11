Wo JBL drauf steht, ist fetter Sound drin. Eine der beliebtesten Bluetooth-Boxen des amerikanischen Herstellers ist das Modell „Charge 4“ – aktuell extrem günstig bei MediaMarkt.

JBL Charge 4 für 88,71 Euro bei MediaMarkt

Originalartikel:

Im Rahmen der Black Friday Week bei MediaMarkt ist der JBL Charge 4 auf nur noch 88,71 Euro reduziert. Es handelt sich um eine besondere Version, die mit einem schwarz-weißen Tarnmuster (Camouflage) hervorsticht. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, alternativ ist auch die Abholung der Bestellung in einer Filiale vor Ort möglich. Bei anderen Händlern zahlt man derzeit rund 120 Euro für diesen Bluetooth-Lautsprecher, das Angebot von MediaMarkt kann sich also sehen lassen. Hier findet ihr weitere Black-Friday-Angebote von MediaMarkt und von Saturn.

JBL Charge 4: Technische Daten des Bluetooth-Lautsprechers

Abmessungen: 22 x 9,5 x 9,3 cm

Gewicht 0,96 kg

Bluetooth-Version 4.2

20 Stunden Wiedergabezeit

Wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX7

Frequenzbereich 60Hz-20kHz

Extras: 3,5-mm-Klinkenbuchse (Eingang) und Powerbank-Funktion

Im offiziellen Herstellervideo zum JBL Charge 4 werden alle Vorteile genannt:

JBL Charge 4: Unsere Produkteinschätzung

Der JBL Charge wurde im Rahmen der IFA 2018 vorgestellt, ursprünglich zu einem Preis von 179 Euro (UVP). Mittlerweile ist der Hersteller selbst auf 122 Euro runtergegangen – ein Preisniveau, das auch im Handel so anzutreffen ist. Bei Stiftung Warentest (Ausgabe 08/2019) holte sich der Charge 4 die Endnote „gut“ (2,1) und schnitt in diesem Testfeld damals am besten ab. Gelobt werden der ausgewogene Klang und der kräftige Bass. Auch die Kundenbewertungen auf Amazon sprechen mit 4,8 von 5 Sternen eine klare Sprache.

JBL Charge 4 Bluetooth Lautsprecher, White Camouflage

Empfehlung von GIGA: Den JBL Charge 4 holt man sich, wenn man gerne draußen unterwegs ist und einen robusten Begleiter braucht. Die Größe und das Gewicht der Box erfordern aber etwas Platz in der Tasche oder im Rucksack. Für Innenräume ist der Charge 4 von JBL selbstverständlich auch geeignet – wobei es hier aber einige kompaktere und elegantere Alternativen zur Auswahl gibt.

