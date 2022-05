MediaMarkt feiert zur Zeit den 10. Geburtstag des Online-Shops und verspricht im neuen Prospekt nicht nur viele stark reduzierte Technik-Highlights, sondern auch eine 0-%-Finanzierung auf alle Produkte ab 100 Euro. Wir haben Preise verglichen und konnten tatsächlich einige Angebote finden, die es aktuell nirgendwo günstiger gibt.

MediaMarkt-Aktion: 0-%-Finanzierung auf alle Produkte ab 100 Euro

MediaMarkt feiert im neuen Prospekt Jubiläum und schenkt euch eine 0-%-Finanzierung auf alle Produkte ab 100 Euro des Online-Shops. Obendrauf gibt es viele starke Rabatte. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen und konnten tatsächlich einige Schnäppchen finden. So bekommt ihr die Galaxy Buds Live von Samsung zum Preis von 55 Euro, Over-Ear-Kopfhörer von JBL für 66 Euro oder ein Chromebook für 249 Euro.

Aber beachtet: Unter 59 Euro Warenwert werden Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro fällig, was bei gewissen Produkten das Sparpotenzial etwas abmildern kann. Das umgeht ihr, wenn ihr kleinere Einkäufe direkt in eine MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe verschicken lasst und sie persönlich abholt. Die Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt und nur noch bis zum 05. Juni 2022 verfügbar und besonders beliebte Produkte können auch schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

Samsung Galaxy Buds Live Statt 149 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit. Top-Sprachqualität durch 3 Mikrofone. Funktionssteuerung per Touchpad. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 10:04 Uhr

JBL Tune750BT Statt 129 Euro UVP: Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit einer maximalen Betriebsdauer von 15 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 10:04 Uhr

Asus Chromebook (C523NA-EJ0123) Statt 499 Euro UVP: 15,6 Zoll Display, Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, Intel® HD Graphics 500. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 09:01 Uhr

SanDisk Portable SSD Festplatte, 1 TB Statt 159,99 Euro: Diese SSD hat eine Speicherkapazität von 1 TB und ist ideal, wenn man auch unterwegs seine Daten gut sichern möchte. Fallsicherheit aus bis zu zwei Metern Höhe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 10:29 Uhr

Logitech G910 Orion Spectrum RGB Statt 154,99 Euro: Kabelgebundene Gaming-Tastatur mit Romer-G Switches, intelligenter RGB-Beleuchtung, Arx Control-Integration & 9 individuell anpassbaren G-Tasten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 10:32 Uhr

MediaMarkt: Technik und Multimedia zu günstigen Preisen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Selbst wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich eines in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt inklusive Handytarif zum günstigen Preis sichern. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

