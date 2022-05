Pixel 6 mit Telekom-Tarif zum absoluten Sparpreis gesucht? Dann könnte das aktuelle Angebot bei MediaMarkt interessant sein, denn in der Tarifwelt des Elektromarktes ist das Google-Smartphone mit 10-GB-Tarif gerade extrem günstig zu haben. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich das Angebot lohnt.

MediaMarkt: Google Pixel 6 mit effektiv kostenlosem Telekom-Tarif

Aktuell hat MediaMarkt das Google Pixel 6 mit Telekom „green LTE“-Tarif von Mobilcom Debitel zum Tiefstpreis im Angebot. Inklusive ist eine Allnet-Flat sowie 10 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s. 5G und eine SMS-Flat sind zwar nicht enthalten, doch dafür fällt die Grundgebühr mit gerade einmal 19,99 Euro im Monat extrem günstig aus. Hinzu kommen einmalig noch 44,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Nach 24 Monaten Mindestlaufzeit macht das insgesamt 524,70 Euro, was weniger ist als das Smartphone im Einzelkauf mindestens kostet. Ein absoluter Top-Deal also, aber Achtung: Es sind nur noch wenige Geräte verfügbar.

Das Google Pixel 6 verfügt über ein 6,4-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400. Dank 8 GB RAM und brandneuem Tensor-Prozessor läuft das Pixel 6 nicht nur äußerst flüssig, sondern bringt einige coole Komfort-Funktionen mit, die wir so bisher noch bei keinem anderen Android-Smartphone gesehen haben. Die 50-MP-Kamera ist ebenfalls überzeugend. Mehr zum Google-Smartphone erfahrt ihr in unserem Test des Pixel 6 (Pro).

Tarif-Details im Überblick:

Tarif: Mobilcom Debitel green LTE

Netz: Telekom

10 GB LTE -Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet-Flat

SMS kosten 19 Cent

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Google Pixel 6 bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Telekom-Bundle

Die Kosten des Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 524,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 540 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -15,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -0,64 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Google Pixel 6 kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 540 Euro und damit mehr als bei MediaMarkt mit Telekom-Tarif. Ein absoluter No-Brainer also für alle, die es auf das kompakte Top-Smartphone von Google abgesehen haben.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was das Pixel 6 so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in unserem Hands-on-Video:

Google Pixel 6 im Hands-On: Das Android-Aushängeschild Abonniere uns

auf YouTube

Auch die Pro-Version ist bei Saturn und MediaMarkt gerade günstig mit Tarif erhältlich:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).