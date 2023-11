MediaMarkt überrascht: Black-Friday-Angebote schon jetzt

Bei MediaMarkt hat die Black-Friday-Saison überraschenderweise bereits begonnen und ihr könnt euch schon jetzt satte Rabatte auf zahlreiche Artikel sichern. Wir haben die Aktion genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, welche Angebote ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Frühe Black Friday Deals bei MediaMarkt im Preis-Check

Dass es nicht immer nur Schwarz sein muss, dachte sich MediaMarkt: Gerade bekommt ihr die Chance, bei den Bunten Black Deals von MediaMarkt zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Fernseher, Konsolen oder Speicherkarte – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Zudem ist der Versand der reduzierten Artikel häufig kostenlos. Die besten Deals haben wir für euch unten zusammengefasst.



Black Friday Angebote: Das sind die 12 besten Deals

Wir haben die Preise der laufenden Black-Friday-Aktion mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend die besten aktuellen Schnäppchen.

LG 55NANO756QC (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz, Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 14:44 Uhr

Philips 55PUS8108/12 LED-TV (55 Zoll) Statt 899 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, 60 Hz, Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 07.11.2023 17:00 Uhr

Bose Solo Series II Statt 199,95 Euro UVP: Kabellose Soundbar mit 2 Lautsprechern und Infrarot Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 14:44 Uhr

Sony PlayStation 5 + 2. Controller Statt 619,99 Euro UVP: Disc Edition der beliebten Konsole mit zweitem DualSense Wireless-Controller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 16:21 Uhr

Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi (128 GB) Statt 849 Euro UVP: Android-Tablet mit 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 11 Zoll-Display, inklusive S-Pen. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 07.11.2023 17:00 Uhr

Samsung WW91T4048CE/EG Statt 999 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 U/Minute und Energieeffizienzklasse A. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 07.11.2023 17:00 Uhr

Tefal EY501D Easy Fry & Grill Classic+ Statt 239,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse / Grill mit 1550 Watt in Edelstahl/Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 15:52 Uhr

DeLonghi Magnifica S ECAM 21.116.B Statt 615 Euro UVP: Kompakter Kaffeevollautomat mit Direktwahltasten und Drehregler sowie einer Milchaufschäumdüse für Cappuccino oder Latte Macchiato. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 07.11.2023 17:22 Uhr

SanDisk Ultra (512 GB) Statt 139 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 120 MB/s Übertragung. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 07.11.2023 17:01 Uhr

SanDisk Extreme Portable 2 TB SSD Statt 279,99 Euro UVP: Tragbare NVMe-SSD mit USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit sowie 1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit, wasser- und staubbeständig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 16:21 Uhr

HP Omen by Citadel Gaming Stuhl Statt 449,99 Euro UVP: Bürostuhl, Schreibtischstuhl, höhenverstellbar, mit Lendenkissen, Kopfkissen und 4D verstellbaren Armlehnen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 14:44 Uhr

Eneloop BK-3MCDE/4BE Akkus (4 Stück) Statt 18,99 Euro UVP: Wiederaufladbare AA Mignon Batterien, Nickel-Metallhydrid, 2.000 mAh. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 17:01 Uhr

Black Friday bei MediaMarkt: Welche Deals wird es noch geben?

Am eigentlichen Black Friday 2023 könnt ihr auch bei MediaMarkt wieder mit tollen Angeboten rechnen. Freut euch auf satte Rabatte in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Computer und Zubehör. Auch Smartphones, Gaming-Ausrüstung, Audio-Produkte sowie Fotografie-Equipment werden wahrscheinlich im Preis reduziert. Für Smart-Home-Fans gibt es vermutlich ebenfalls tolle Deals. Um nichts zu verpassen, abonniert am besten den MediaMarkt-Newsletter und haltet die Website im Auge. Tipp: Vergleicht im Vorfeld die Preise und legt euch eine Wunschliste an! Am Black Friday findet ihr hier natürlich auch wieder eine Zusammenfassung der besten Angebote.

myMediaMarkt: Welche Vorteile bietet das Bonusprogramm?

MediaMarkt bietet unter dem Namen „myMediaMarkt“ ein Bonusprogramm an. Mit jedem Einkauf sammelt man Punkte, die man gegen Einkaufsgutscheine eintauschen kann. Da die Mitgliedschaft völlig kostenlos ist, lohnt sie sich vor allem für Stammkunden.

Neben regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen profitieren Mitglieder außerdem von diesen Vorteilen:

Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Alle Rechnungen und Belege für vergangene MediaMarkt-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

Ein weiterer Vorteil ist die Verlängerung der 0%-Finanzierung von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate.

Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 28 Tage verdoppelt.

